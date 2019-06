Reggio Calabria | sub disperso per ore sulla Costa Viola salvato ritrovato con un

meteoweb.eu

(Di martedì 25 giugno 2019) Nella mattinata di ieri, la Capitaneria di Porto diha richiesto l’intervento di un velivolo del V° Reparto Volo della Polizia di Stato di, al fine di rintracciare un sub che risultava, da circa tre ore, nelle acque antistanti la località Marinella di Palmi. L’elicottero si è immediatamente alzato in volo per raggiungere la zona di ricerca e, dopo pochi minuti, la professionalità e l’esperienza degli operatori a bordo dell’elicottero hanno consentito di individuare il sub in difficoltà. La posizione dell’uomo è stata segnalata alla motovedetta della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, impegnata nelle ricerche, mediante l’utilizzo di due fumogeni. L’elicottero della Polizia di Stato ha continuato a sorvolare la zona di recupero fino a quando l’uomo non è stato messo in salvo, anche per poter intervenire laddove fossero stati necessari trasporti ...

