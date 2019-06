Moise Kean | dopo il flop con l' Under 21 l' addio alla Juventus? Un clamoroso intreccio di

Ritiro Italia U21 - c’è una donna nel letto di Moise Kean… ma è Zaniolo : i social impazziscono [VIDEO] : Che ridere con Kean e Zaniolo nella camera del Ritiro della Nazionale Italiana di calcio U21: scene esilaranti Dopo la delusione della Nazionale U20 maschile di calcio, gli appassionati del pallone si apprestano a seguire le gesta dei giovani dell’U21: tantissimi talenti saranno in campo con la casacca azzurra per dimostrare ciò di cui sono capaci, dopo averlo già fatto anche durante la stagione 2018-19 di Serie A. Tra coloro che ...

Mondiale U20 - i convocati dell’Italia per la rassegna iridata : nella lista non c’è Moise Kean : La rassegna iridata scatterà il prossimo 23 maggio in Polonia, dove gli azzurrini tenteranno l’assalto al titolo Mondiale Sono 21 i convocati del ct Nicolato per il Mondiale U20, che si terrà dal 23 maggio al 15 giugno in Polonia. La stella dell’Italia sarà Andrea Pinamonti, attaccante del Frosinone di proprietà dell’Inter che proverà a guidare gli azzurrini verso il titolo. Non ci sarà Moise Kean, ormai aggregato ...

Juventus - un altro Kean per i bianconeri : ecco Alan - nipote di Moise : Un nuovo Kean in casa Juventus. Dopo Moise, il giovanissimo, 19 anni, attaccante che si è messo in luce in questa stagione con 6 reti in 11 presenze in campionato, i bianconeri potrebbero assicurarsi ...