James Rodriguez-Lozano | Gazzetta | “Se arrivano entrambi il Napoli ha un attaccante di

Calciomercato Napoli – Settimana decisiva per James Rodriguez : ADL pronto alla proposta finale : SSC Napoli Settimana decisiva per la trattativa James Rodriguez L’edizione odierna de Il Mattino scrive sul futuro di James Rodriguez: “Mendes ha aperto la strada a James Rodriguez, facendo anche leva sulla volontà del giocatore che, ricordiamolo. è in chiara rottura con il Real Madrid che per due anni lo ha scaricato al Bayern Monaco. De Laurentiis è pronto per l’ingresso in scena con la proposta finale. Il colombiano ...

Il Napoli alza la voce : “i big non sono in vendita” - James Rodriguez non si sbilancia sul futuro : “I giocatori del Napoli non sono in vendita”. Il Napoli ha deciso di mettere le cose in chiaro e di smentire via Twitter le indiscrezioni di stampa riguardanti possibili cessioni di pezzi pregiati. “La Gazza scrive che Ancelotti avrebbe detto ok alla vendita di Allan e Insigne. Possiamo definirla la prima grossa bufala della stagione”, si legge nel post del club partenopeo. “I giocatori del Napoli non sono in ...

CorSport : gli ultimi metri per arrivare a James Rodriguez : James attende, come il Napoli, che il Real prenda la sua deicsione. Lui, il colombiano, l’ha già presa ed è irremovibile, vuole stare con Ancelotti. Vuole ritrovare il tecnico che più di ogni altro è riuscito a farlo esprimere al massimo. Per il resto c’è Mendes che lavora. La distanza tra il Napoli e gli spagnoli non è incolmabile. Per ora l’accordo è sul prestito con obbligo di riscatto, 10 milioni subito, poi si tratta de ...

Allan su James Rodriguez al Napoli : “È un giocatore di qualità mondiale - se arriva siamo contenti! Sarri? Scelta da rispettare - da avversario proveremo a batterlo!” : Brasile, intervista ad Allan in mixed zone, commenta James Rodriguez Dal Sud America Allan il centrocampista brasiliano del Napoli commenta il possibile arrivo in azzurro del colombiano James Rodriguez, in un’intervista rilasciata al giornalista Tancredi Palmerio inviato di TMW in Brasile. Queste le sue dichiarazioni su Rodriguez e Sarri: “James è un calciatore di qualità mondiale. Se arriverà, ne saremo tutti molto contenti ...

Tuttosport : l’obbligo di riscatto per James Rodriguez solo in caso di scudetto : L’edizione di oggi di Tuttosport riporta un nuovo particolare sull’affare James Rodriguez. Dopo l’ok del calciatore e l’accordo per il quinquennale, ora la trattativa va avanti con il Real per sciogliere il modo del cartellino del colombiano. Si dovrebbe chiudere con un prestito con obbligo di riscatto, ma Raffaele Auriemma riferisce riferisce che l’obbligo scatterebbe solo in caso di vincita dello scudetto Gigi ...

Calciomercato domenica 23 giugno : Roma - affondo per Hamsik. Juve - De Ligt più vicino. Napoli - novità James Rodriguez! : Calciomercato 23 giugno- Il Calciomercato si prepara ad entrare nel vivo nel corso dell’estate. Ecco tutte le trattative di oggi domenica 23 giugno. JuveNTUS– De Ligt strizza l’occhio ai bianconeri e si avvicina in maniera reale e concreta. Il difensore ha una valutazione di circa 70 milioni di euro. Più defilate Barcellona e PSG. INTER– […] L'articolo Calciomercato domenica 23 giugno: Roma, affondo per Hamsik. ...

La 10 non si tocca. Ma per James Rodriguez possiamo inventarci la “Dieci” : L’affare James Rodriguez sembrava troppo facile dopo che De Laurentiis ha detto «Piace ad Ancelotti lo prendiamo» e invece a Napoli le cose troppo facili non piacciono. E così spunta un’indiscrezione, che non sa quanto sia vera, ma è ben cavalcata dai social, secondo cui ci sarebbe una clausola nel contratto di sponsorizzazione che il calciatore colombiano ha con l’Adidas. Nel contratto che lega James Rodriguez all’Adidas, ...

James Rodriguez : “Il Napoli è un grande club : ci starei bene” : Il Corriere dello Sport riporta le dichiarazioni di James Rodriguez dopo la seconda vittoria della Colombia in Copa America contro il Qatar. 1-0 con gol di Zapata e assist proprio del colombiano nel mirino del Napoli. Quando gli dicono che De Laurentiis tratta il suo futuro con il Real Madrid James risponde: “Il Napoli è un grande club e ha avuto Maradona: hay que estar bien con eso”. “Avrebbe potuto dribblare serenamente le domande” scrive ...

Il Mattino – Arriva il primo assistit di James Rodriguez al Napoli. L'edizione online del quotidiano Campano sottolinea l'importanza del leggere tra le righe e interpretare le parole pronunciate l'altro ieri sera dall' attaccante colombiano del Real Madrid, con il quale il club azzurro sembra ormai ad un passo dall' accordo. Di ...

Bucchioni : “Nuova offerta di ADL per Manolas. James Rodriguez? Diventerà un idolo di Napoli…” : Bucchioni: “Nuova offerta di ADL per Manolas. James Rodriguez? Diventerà un idolo di Napoli…” Bucchioni: “Nuova offerta di ADL per Manolas. James Rodriguez? Diventerà un idolo di Napoli…”. Nuova offerta del club azzurro per il difensore greco della Roma, ne parla Enzo Bucchioni nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com. di cui vi proponiamo alcuni passaggi. Bucchioni: “Nuova offerta di ADL per ...

I tifosi del Napoli si infuriano anche quando Adl (quasi) annuncia James Rodriguez : Lui e Ancelotti È possibile annunciare – o comunque aprire all’arrivo di – James Rodriguez (no dico, James Rodriguez) e prendersi i fischi e i pernacchi? È possibile. A Napoli. Dove l’intervista di ieri di Aurelio De Laurentiis ha provocato rabbia e delusione anche in chi è vaccinato ed è nostro fratello e compagno d’avventura. Ma che cosa si aspetta il tifoso da De Laurentiis? Che deve fare De Laurentiis? Per ...

Sky - Massara : “James Rodriguez-Napoli annuncio entro 48 ore! Strategia chiara per Manolas…” : Massara, James-Napoli possibile annuncio entro 48 ore Il giornalista di Sky Sport Dario Massara è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Gol su Radio Kiss Kiss Napoli. “Credo che le parole di De Laurentiis su James Rodriguez non lasciano spazio a tante ipotesi: entro 48 ore potrebbe arrivare l’annuncio. C’è da limare la cifra del prestito e del riscatto ma dopo la prestazione di stanotte non sarà ...

#SocialMediaFinance : James Rodriguez - crack dentro e fuori dal campo : Si rincorrono in queste ore le voci di mercato riguardo il concreto interessamento del Napoli per James Rodriguez. Lo stesso Aurelio De Laurentiis ha confermato la trattativa ben impostata per il colombiano tornato al Real Madrid dopo il prestito al Bayern Monaco. Per l’uomo che fece innamorare di sè gli appassionati del pallone durante il […] L'articolo #SocialMediaFinance: James Rodriguez, crack dentro e fuori dal campo è stato ...

Mundo Deportivo : Il Real offre James Rodriguez al Psg. Rientra nella trattativa per Neymar : Secondo quanto scrive Mundo Deportivo, il Real Madrid avrebbe offerto James Rodriguez al Psg. Il colombiano rientrerebbe in una trattativa più ampia per l’acquisto di Neymar da parte del club madrileno. L’attaccante del Psg, infatti, sarebbe intenzionato a lasciare Parigi scontento della sua ultima stagione. Il Real, scrive il quotidiano sportivo spagnolo, avrebbe già fatto un’offerta per Neymar al Paris Saint Jermain. Sul ...