Concorso Navigator | pubblicati gli elenchi degli idonei per Provincia Il futuro dei

Reddito di cittadinanza - pubblicato elenco vincitori del Concorso per i 2980 navigator : Pubblicati i vincitori del concorso per diventare uno dei 2.980 navigator che supporteranno i centri per l’impiego nelle attività previste dal Reddito di cittadinanza. Le graduatorie sono “disponibili a quattro giorni dalle prove”, che si sono svolte a Roma dal 18 al 20 giugno, sottolinea Anpal servizi, pubblicando sul proprio sito Internet il link per gli elenchi dei vincitori e le graduatorie degli idonei, per ciascuna provincia. ...

Reddito di cittadinanza - pubblicati vincitori Concorso per navigator : Reddito di cittadinanza, pubblicati vincitori concorso per navigator Le graduatorie rese note da Anpal servizi sul proprio sito. Hanno superato la prova i candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di 60 su 100: 2.978 i vincitori (ne mancano 2 nella provincia di Alessandria), 2.982 gli idonei. Nei prossimi giorni le ...

Navigator - ecco gli elenchi dei vincitori (e gli idonei) del Concorso Anpal : Attesa finita per gli aspiranti Navigator: sono finalmente gli elenchi dei vincitori e le graduatorie degli idonei. I...

Reddito di cittadinanza - 5960 idonei al Concorso per navigator - per meno di 3mila posti : I dettagli sui vincitori provincia per provincia si conosceranno solo nei prossimi giorni. Ma l'Anpal, che assumerà i quasi 3mila navigator, ha fatto sapere che dopo la tre giorni di prove a Roma sono risultati idonei 5960 candidati. Al concorso si è presentato solo un candidato su tre: si sono registrati 19.582 partecipanti, su 53.907, cioè il 36,33%.Continua a leggere

Concorso Navigator : due candidati su tre non si sono presentati : Al Concorso per navigator, le figure che andranno a supporto dei centri per l’impiego, hanno partecipato 19.587 candidati sui 53.907 attesi. In buona sostanza, secondo i dati forniti da Anpal Servizi, due candidati su tre, pur avendo presentato domanda, non si sono presentati per sostenere i tre giorni di prove previsti a Roma. Di coloro i quali hanno superato la prova, ora, ne saranno scelti uno su sei: sono infatti 3.000 i posti in totale ...

Concorso Navigator : oggi 20 giugno ultima sessione selettiva - ieri un'affluenza del 36 - 67% : ieri, mercoledî 19 giugno, si sono tenute alla Fiera di Roma le altre due sessioni della prova selettiva relative al Concorso per l'assunzione di 2.980 Navigator. oggi, giovedì 20 giugno ci saranno le ultime due sessioni. Una affluenza maggiore di candidati nella seconda giornata rispetto alla prima, infatti, l'ente Anpal Servizi ha reso noto che nella sessione del mattino si sono registrati 3.288 candidati, con un'affluenza totale del 36,7%. ...

Concorso Navigator : alla prima prova di selezione si è presentato un candidato su tre : Sono iniziate ieri, martedì 18 giugno, le prime prove selettive relative al Concorso per l'assunzione di 2.980 navigator. Oggi ci saranno gli altri due turni previsti in calendario, mentre l'ultimo giorno dedicato a questa fase sarà quello di domani, giovedì 20 giugno. Stando a quanto riportato da Repubblica, al primo turno di ieri si sarebbe presentato soltanto un terzo dei 9mila candidati attesi, ovvero 3.194, una percentuale del 35%. In ...

Concorso Navigator - "domande spiazzanti e assurde" al test : le interviste ai candidati : Siamo stati alla Fiera di Roma, dove tra il 18 e il 20 giugno si svolgono le selezioni per i "tutor" del reddito di...

Navigator - da oggi in 50mila a Roma per il maxi-Concorso : Da oggi, martedì 18 giugno, fino a giovedì 20 giugno 2019, presso la Fiera di Roma andrà in scena il maxi-concorso per i 2.980 posti da Navigator. I vincitori lavoreranno per l'Anpal, l'Agenzia per le politiche attive, affiancando i Centri per l'impiego. In particolare si occuperanno di trovare lavoro ai disoccupati percettori del reddito di cittadinanza. I candidati sono 53.907, quindi vuol dire che saranno assunti circa un aspirante ...

Concorso Navigator : si inizia oggi 18 giugno con la prova selettiva : oggi martedì 18 giugno si terrà presso la Fiera di Roma (in via Portuense, a Roma) la prima giornata della prova selettiva dei 2980 navigator, ovvero coloro i quali affiancheranno i centri per l'impiego, per il ricollocamento dei disoccupati beneficiari del reddito di cittadinanza. La prova selettiva si svolgerà anche il giorno seguente ovvero domani mercoledì 19 e giovedì 20 giugno. I candidati dovranno trovarsi per il check-in all' ingresso ...

Concorso Navigator - via al test : tre giorni di fuoco a Fiera di Roma per 54mila candidati : Al via oggi a Fiera di Roma il Concorso per i 54mila aspiranti navigator che hanno passato la prima fase di selezione. Dovranno rispondere ad un test composto da 100 domande a risposta multipla e solo 2980 di loro, alla fine, otterranno l'assunzione a navigator fino ad aprile 2021, il nuovo profilo professionale che orienterà al lavoro i beneficiari del reddito di cittadinanza.Continua a leggere

Navigator - è il giorno del Concorsone : a Roma la carica dei 54mila candidati : Tre giorni per il concorsone. Solo uno su 18 sarà assunto. L'identikit del candidato: donna, proveniente dal Sud, con in tasca una laurea in Giurisprudenza

