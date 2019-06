Come sta il calcio in Cina?

Nadia Toffa sparita da Instagram : Come sta col tumore? : Nadia Toffa sparita da Instagram: come sta col tumore? Sono ormai diversi giorni che Nadia Toffa non scrive più su Instagram e i suoi fan, legittimamente preoccupati, si chiedono quali siano le sue attuali condizioni di salute e come sta oggi. Sugli ultimi messaggi, ormai pubblicati circa 2 settimane fa, si possono già leggere i commenti dei fan che le domandano come sta e che fine abbia fatto. La giornalista delle Iene sta però affrontando ...

Relazione a distanza : Come mantenere viva la passione : A chilometri di distanza, una Relazione può essere intrigante e maliziosa, l’importante è tenere viva la passione. Se l’amore non vincesse su tutto, non sarebbe decantato da poeti e scrittori di tutto il mondo. Infondo lo sappiamo, un sentimento forte supera qualsiasi ostacolo, anche quello della distanza. La difficoltà, in questo caso, sembrerebbe l’impossibilità di avere accanto il proprio partner ogni qualvolta lo si voglia vedere, ascoltare ...

iPhone - Come installare la beta pubblica di iOS 13 : (Foto: Apple) L’aggiornamento a iOS 13 sarà diffuso il prossimo settembre con il rilascio dei nuovi iPhone, ma come al solito Apple mette a disposizione le versioni preliminari per chi volesse testarle. Sin da oggi è possibile scaricare gratuitamente e installare sul proprio dispositivo compatibile la beta pubblica. Due le premesse prima di iniziare la semplice e veloce guida. La prima è che la beta pubblica di iOS 13 è disponibile su iPod ...

Come installare la beta di iOS 13 - guida passo dopo passo : Nella serata di ieri è stata rilasciata la prima beta iOS 13 su iPhone compatibili aperta al pubblico e non più solo agli sviluppatori . Non tutti sanno ancora Come partecipare al programma sperimentale, magari perché sono alla loro prima esperienza con un dispositivo Apple. Ecco giusto una pratica guida, passo dopo passo, per far parte del test relativo all'ultimo aggiornamento software di Cupertino. Dal proprio iPhone (successivo ...

Come e perché Ark Compiler di Huawei migliorerà le prestazioni delle app Android : Scopriamo il funzionamento di Ark Compiler, la nuova utility per sviluppatori di Huawei che promette di migliorare le prestazioni delle applicazioni per Android. L'articolo Come e perché Ark Compiler di Huawei migliorerà le prestazioni delle app Android proviene da TuttoAndroid.

Morgan sarà sfrattato - il suo messaggio : “Devo elaborare questa sofferenza Come un lutto” : Dopo il malore che lo ha colpito lo scorso 14 giugno, Morgan dovrà lasciare casa sua a Monza. Lo sfratto avverrà nella giornata del 25 giugno e l'artista ha diffuso tramite il suo ufficio stampa delle conversazioni che mostrano quanto sia sofferente, tra le quali spunta anche un messaggio della mamma che cerca di incoraggiare il figlio, rassicurandolo.Continua a leggere

Come fare backup impostazioni di KDE Plasma su Linux : Visto che utilizzate KDE Plasma Come ambiente desktop sul vostro PC Linux, vorreste salvare una copia dei file di configurazione da ripristinare in caso di problemi. Per fare ciò, è necessario seguire alcune precise istruzioni leggi di più...

Alessandro Di Battista - retroscena horror dal cuore M5s. "Cerchi lavoro altrove" - Come vogliono punirlo : Non ha fatto i conti con i parlamentari grillini, Alessandro Di Battista. I retroscena dalla "pancia" del Movimento 5 Stelle sono concordi: in pochi hanno preso bene le sortite mediatiche del pasionario. Non un gran biglietto da visita in vista dell'Opa (ostile, per la verità) lanciata da Dibba alla

Concorso Dsga - prova preselettiva su Istanze Online : Come accedere : Da pochi giorni sono stati resi noti i risultati delle prove preselettive del Concorso Dsga: gli Uffici Scolastici Regionali hanno pubblicato gli elenchi degli ammessi a continuare la selezione. Per chi volesse visionare la preselettiva, dal 24 giugno è possibile sul Servizio Istanze Online Polis. In questo articolo forniremo le istruzioni necessarie per accedere alla piattaforma. Concorso Dsga: come prepararsi alle prove scritte Concorso Dsga: ...

Insonnia d’estate - perché facciamo più fatica a dormire e Come rimediare : Estate è anche sinonimo d'Insonnia, durante questa stagione, per alcuni di noi, può risultare più difficile addormentarsi: ma perché questo avviene? Vediamo insieme cos'è l'Insonnia d'estate, come mai facciamo fatica a dormire e quali possono essere i rimedi utili per trovare sonno anche in questi giorni caldi.Continua a leggere

Tapparelle Smart e Sonoff : quale acquistare e Come installarlo : Viviamo in un mondo fatto di sensori ed intelligenza artificiale. Portare queste tecnologie in casa può però rivelarsi molto costoso se ci si rivolge a professionisti. Rendere luci, prese o Tapparelle Smart può rimanere un sogno leggi di più...

“Io gay?”. UeD - Gianni Sperti vuota il sacco : ecco Come stanno le cose : Uomini e Donne è andato in vacanza. La trasmissione tornerà infatti il prossimo settembre ma i suoi protagonisti restano al centro del gossip. Tra tutti, Gianni Sperti. L’ultima intervista Panorama ci dice tanto sull’ex ballerino ora opinionista di Uomini e Donne. Passato, presente, futuro e l’immancabile domanda sulla sua presunta omosessualità. “Anche se lo fossi non è un argomento che fa notizia, gli outing forzati non mi sono mai piaciuti. ...

Giulia De Lellis - la verità sale a galla : ecco Come stanno davvero le cose : Chiacchiere finite. Tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone è amore. Il pilota e l’ex corteggiatrice sono usciti alla fine allo scoperto. Nei giorni scorsi l’influencer di Pomezia ha postato una foto proprio insieme al nuovo fidanzato e alla piccola Matilde, la sua adorata nipotina. Ai post su Instagram si aggiungono le foto dei paparazzi: il settimanale Chi in edicola mercoledì 26 giugno pubblica gli scatti che provano la forte passione tra ...

Come installare tema McMojave su Linux : Volete trasformare l’ambiente desktop del vostro PC Linux in macOS Mojave sfruttando un tema gratuito che supporti un po’ tutti i desktop Linux? All’interno di questa nuova guida di oggi vi spiegheremo Come installare il leggi di più...