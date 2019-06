Calabria | l’allarme Arpacal | la plastica invade i nostri mari e le nostre spiagge

meteoweb.eu

(Di martedì 25 giugno 2019) L’invasione dellaneie sullenon è un problema lontano dalleroutine locali quotidiane. Anche in, lo Jonio ed il Tirreno sono stati negli ultimi anni oggetto di questa progressiva invasione di spazzatura che, oltre a deturpare le bellezzene e delle, mette in pericolo la loro biodiversità. E’ il grido d’allarme lanciato nel corso del workshop #IoSonoMare che si è tenuto ieri a Catanzaro e organizzato dal Ministero dell’Ambiente con(Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente della) e ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) nell’ambito dell’omonima campagna nazionale di divulgazione dei risultati dell’attività in Italia della Direttiva UE “ne Strategy”. Uno dei descrittori qualitativi previsti dal programma della Direttivane Strategy – che come noto si pone l’obiettivo ...

