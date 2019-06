Bimba con il Tetano | le condizioni restano “critiche” I medici | “storia incredibile | i

Incinta al nono mese - muore in ospedale : la Bimba è salva - ma non conoscerà mai la sua mamma : Il marito, Nick, è riuscito a sussurrare giusto in tempo la notizia dell'arrivo della piccola Isabelle alla sua amata moglie prima che morisse. La donna è stata colta da un'aneurisma mentre era nel parcheggio dell'ospedale Wythenshawe, di Manchester. I medici non sono riusciti a salvarle la vita.

Peggiorano le condizioni della Bimba non vaccinata con il tetano : ora è intubata e incosciente : La piccola, di 10 anni, è arrivata sulle sue gambe all'ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento di Verona: aveva solo una piccola ferita al ginocchio da cui tuttavia si è diffuso il tetano. Ora è ricoverata nel reparto di terapia intensiva e le sue condizioni purtroppo stanno peggiorando.Continua a leggere

Atti sessuali con Bimba - arrestato 65enne : Genova, 24 giu. (AdnKronos) - Un uomo di 65 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver compiuto Atti sessuali aggravati su una bambina, minore di 10 anni. E' successo in provincia della Spezia. Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei militari della compagnia di Sarzana, coordi

Bimba colpita da tetano : le condizioni restano gravi : Rimangono gravi le condizioni della bambina di 10 anni di Povegliano Veronese che è stata infettata dal tetano: non era vaccinata. La piccola è ancora ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale della donna e del bambino al Polo Confortini di Verona, intubata, e la prognosi rimane riservata. I medici che da martedì scorso si stanno occupando della Bimba ritengono che il decorso della malattia possa essere positivo. L'articolo ...

Bimba di 8 mesi arriva morta in ospedale a Salerno con lesioni e lividi sul corpo : Qualcuno ha messo sui gradini della casa dove viveva unmazzolino di fiori bianchi. Nel quartiere dove la piccola mortanel Salernitano è cresciuta sono tutti sconvolti. Il sindaco di Sant'Egidio del Monte Albino: "Mai presentate denunce di violenza"

Muore Bimba di otto mesi. “Riscontrati lividi e lesioni sul corpo”. I genitori indagati per omicidio : Una bimba di otto mesi è morta nella notte all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore (Salerno). Sul suo corpo sono stati riscontrati non soltanto lividi ma anche lesioni: l’autopsia servirà a chiarire anche la loro genesi. I riscontri sanitari sono al vaglio della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. L’indagine è affidata al pubblico mini...

Torino - mamma investe la figlia con l'auto in cortile : morta Bimba di un anno : La tragedia a Villarbasse, in provincia di Torino, dove la piccola era corsa incontro alla madre per salutarla. L'impatto è stato fatale. Immane tragedia in provincia di Torino, a Villarbasse. Qui, una mamma ha investito e ucciso la figlia investendola con l'auto nel cortile di casa. La piccola aveva appena un anno di età.-- Secondo una prima ricostruzione, pare che la bimba fosse corsa incontro alla madre per salutarla. La donna ...

Si è ferita ad un ginocchio cadendo e ha contratto il tetano : Bimba ricoverata in gravi condizioni - non era vaccinata : Una bimba di 10 anni della provincia di Verona è stata ricoverata nel reparto di rianimazione pediatrica dell’ospedale di Borgo Trento, dopo essere stata colpita da infezione da tetano. La piccola, secondo quanto si è appreso, non risulterebbe vaccinata e quindi non era stata sottoposta alla profilassi antitetanica. Ieri l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha confermato il ricovero della bambina, precisando però ...