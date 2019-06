Baglio-Piccolo | Raggi esponga misure per evitare emergenza salute

romadailynews

(Di martedì 25 giugno 2019) Roma – “Minimizzare. E’ la parola d’ordine che gira nelle stanze del Campidoglio, anche se l’odore nauseante della citta’ arriva ormai fin sotto le finestre della sindaca. Minimizzare non risolve i problemi ma li aggrava. Ricordiamo a Virginiache il sindaco e’ anche autorita’ sanitaria locale e che in questa veste, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, deve emanare ordinanze contingibili ed urgenti, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica. In questa veste si pronunci sulle condizioni igieniche della nostra citta’ e si adoperi perrischi alladei cittadini. La mancata raccolta dei rifiuti mette in pericolo l’igiene pubblica”. Lo scrivono in una nota le consigliere del Pd del Comune di Roma Ilariae Valeria ...

