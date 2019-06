Andria | spari al parco giochi | sarebbero due i killer di Vito Griner | altro ferito in coma

Blastingnews

(Di martedì 25 giugno 2019) Una serata che doveva essere di routine, come tutte le altre, ieri si è trasformata invece in tragedia ad, nell'omonima provincia Bat, in Puglia. Infatti, intorno alle ore 21:40, un commando, probabilmente composto dal almeno due uomini, avrebbe sparato dei colpi di pistola, una 9X21, all'indirizzo di, un noto pregiudicato del posto di 40 anni. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare, in quanto le ferite riportate durante la sparatoria erano davvero molto gravi. I sanitari del 118 hanno davvero fatto di tutto per potergli salvare la vita. Nicola Lovreglio, un 39enne che si trovava in compagnia della vittima, è rimasto invece gravementee avrebbe raggiunto l'ospedale con un mezzo di sua proprietà: secondo le ultime indiscrezioni che giungono dalla Puglia pare che Lovreglio sia infarmacologico, ma non correrebbe pericolo di vita. Caccia aiIn ...

TgrRaiPuglia : #BuongiornoRegione ora in onda con le notizie del giorno : ++ agguato mortale ad Andria ieri sera, spari tra la gen… -