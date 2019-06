Secondo Ed Boon è ancora troppo presto per parlare della potenza di PS5 e Xbox Scarlett

eurogamer

(Di lunedì 24 giugno 2019) La rete è ormai invasa dalle varie notizie su PS5 ee in molti hanno già parlato delle potenzialità delle nuove console di Sony e Microsoft.Alcuni credono che la nuova PlayStation sarà più potentenuova, altri pensano il contrario e poi c'è chi, come Ed, crede che siaperdi questo argomento.Stando a quanto pubblicato su Twitter dal co-autore di Injustice e Mortal Kombat, al momento non si puòdelle prossime console, per il fatto che il lavoro con gli hardware definitivi non è mai stato svolto:Leggi altro...

