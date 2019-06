Riforma pasticcio al Mibac | la competenza senza capacità gestionale genera mostri

huffingtonpost

(Di lunedì 24 giugno 2019) Il 19 giugno scorso il CdM ha approvato il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Questo intervento non si qualifica come una verama come una riorganizzazione ministeriale. Un’ennesima riorganizzazione, con cambi di nomi, sigle e uffici come se ne sono conosciute a decine nella storia del Ministero: una sequenza dai continui cambiamenti, spesso più formali che sostanziali, a cui nessun ministro resiste e come al solito sulla pelle delle persone che ci lavorano che non sono state preventivamente coinvolte nella determinazione delle modifiche né tantomeno informate, se non dai mezzi stampa, quando i giochi erano già conclusi.Un intervento tutto interno al ministero più che una veracon una visione del ruolo del ministero nella società contemporanea, come – piaccia o non ...

FrancescoTrovo : RT @ila95: Per l’#Italia altro che vivere solo di #cultura e #turismo... #Beniculturali, la riforma-pasticcio di Bonisoli #MIBAC https://t.… - rb0638 : @emiliapatta Riforma pasticcio, confusa, peggiorativa. Mica tutte le riforme sono positive in sé. - cerebro84 : Beni culturali, la riforma-pasticcio di Bonisoli -