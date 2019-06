Reddito di cittadinanza, partono le chiamate dei centri per l’impiego: chi verrà convocato (Di lunedì 24 giugno 2019) Sono in partenza, da lunedì 24 giugno, le prime convocazioni dei centri per l'impiego per i beneficiari del Reddito di cittadinanza: a essere convocate saranno circa 120mila famiglie su un totale di 480mila nuclei che hanno ricevuto il sussidio già nel mese di aprile. Ecco chi verrà convocato e quali sono le sanzioni nel caso in cui non ci si presenti alle convocazioni. (Di lunedì 24 giugno 2019) Sono in partenza, da lunedì 24 giugno, le prime convocazioni deiper l'impiego per i beneficiari deldi: a essere convocate saranno circa 120mila famiglie su un totale di 480mila nuclei che hanno ricevuto il sussidio già nel mese di aprile. Ecco chie quali sono le sanzioni nel caso in cui non ci si presenti alle convocazioni.

Ad aprile hanno ricevuto il reddito di cittadinanza 480mila famiglie. Di queste, solo 120mila verranno convocate in questi giorni. Il 76% della platea iniziale, stima Il Messaggero, è invece destinatario di misure di inclusione sociale o di pensione di cittadinanza e per questo motivo non devono iniziare il percorso di inserimento nel mondo del lavoro. C’è però un altro aspetto da valutare: circa un terzo dei beneficiari ha ricevuto una somma inferiore ai 300 euro mensili, quindi non sono da escludere possibili defezioni. Che arriverebbero, probabilmente, solo ora perché nei primi tre mesi i beneficiari hanno ricevuto il sussidio senza dover fare nulla in cambio. Inoltre non sono ancora stati predisposti i moduli per rinunciare al reddito per quelle famiglie che ritengono troppo basso l’importo e per questo potrebbero decidere di disimpegnarsi.



Tra le famiglie che verranno convocate ce ne sono 15mila che hanno diritto al massimo a un assegno mensile di 100 euro. Altre 10mila ricevono tra i 100 e i 200 euro mensili, mentre 5mila prendono tra i 200 e i 300 euro al mese. Quindi parliamo, in totale, di 30mila famiglie che percepiscono meno di 300 euro al mese. E sono proprio questi i nuclei indiziati per possibili rinunce. Quindi potrebbero anche decidere di non presentarsi alle convocazioni in attesa di ricevere informazioni sulle modalità di rinuncia.