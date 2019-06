Morgan | arriva lo sfratto | Un lutto che si aggiunga a una vita tragica

blogo

(Di lunedì 24 giugno 2019) Il giorno èto. Martedì 25 giugno, dopo la proroga di alcuni giorni a causa di alcuni problemi di salute,, nome d'arte del cantante Marco Castoldi, verrà sfrattato dalla sua casa di Monza. Il pignoramento è stato stabilito dal Tribunale di Monza alla fine del 2017, a seguito di alcune tasse non pagate. L'artista ha dichiarato a Live - Non è la d'Urso di essere rimasto vittima di un commercialista truffaldino.L'ufficio stampa del cantante ha diffuso il messaggio cheha inviato tramite Whatsapp al futuro inquilino della sua casa: Per me rappresenta un grande dolore che si aggiunge ad unacomplessa eche trova un senso nella creatività ma è innegabilmente piena di ferite. Io devo elaborare questa nuova sofferenza come si elabora un, con forza e statura morale. Anche la mamma diè intervenuta sulloesecutivo e alcune sue parole di ...

