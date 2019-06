Migranti | Bartolo | ' su Sea Watch 3 indispensabile intervento Corte Strasburgo'

Lampedusa : vince la Lega - ma Pietro Bartolo - il medico salva Migranti dell'isola - vola a Bruxelles : "Evidentemente l'immigrazione regolata non è solo un mio capriccio ma è una delle battaglie da vincere nel nuovo Parlamento europeo", è il commento di Salvini il giorno dopo le elezioni

Europee - Bartolo candidato col Pd : “Mai stato d’accordo con Minniti. Io in politica contro bugie sui Migranti e Dublino” : “Salvini blandisce il rosario e si affida alla Madonna. Ma la Madonna era una migrante: Salvini è sicuro di averla dalla propria parte?”. Pietro Bartolo ce l’ha col ministro dell’Interno. Non potrebbe essere altrimenti per l’uomo che dal 1992 ha prestato le prime cure a tutti i migranti sbarcati sull’isola di Lampedusa. Divenuto noto al grande pubblico con Fuocoammare, il documentario di Gianfranco Rosi che ha vinto ...

Europee : Bartolo - 'mi occupo di Migranti da 30 anni' : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - “Mi occupo di migranti da 30 anni, da quando per Salvini i meridionali erano il “nemico”. In questi 30 anni a Lampedusa ho visto migliaia di volte la tragedia della morte, ho raccontato il dramma di uomini, donne e bambini a platee in tutto il mondo, da 30 anni ho scel

Migranti : Bartolo - 'Salvini trovi nuovo bersaglio - sua propaganda non attacca più' : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - "Salvini trovi un nuovo bersaglio, la sua propaganda non attacca più". Così Pietro Bartolo, medico di Lampedusa e candidato alle Europee nelle liste del Pd, nel giorno in cui la Nave Mare Jonio della Mediterranea Saving Humans è stata sequestrata dalla Guardia di finan

Migranti : Bartolo - Pd - - 'Salvini vuole chiudere porti anche a navi militari - siamo al colmo' : Questa politica dell'odio non rappresenta la nostra gente. L'Italia bella è #senzapaura'. Così sui social network Pietro Bartolo, medico di Lampedusa e candidato da indipendente nelle liste del Pd-...

Migranti : Bartolo (Pd) - 'Salvini vuole chiudere porti anche a navi militari - siamo al colmo' : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "siamo al colmo. Salvini vuole chiudere i porti anche alle navi della Marina militare italiana, la cui colpa è quella di svolgere con competenza e professionalità il proprio lavoro. Pur di raccattare qualche like si vuole costringere un equipaggio a vagabondare nel Medi