È morta Judith Krantz | nota scrittrice di romanzi rosa | aveva 91 anni

È morta a 95 anni Judith Kerr - la scrittrice di libri per bambini scappata dai nazisti : È morta all'età di 95 anni la scrittrice tedesca Judith Kerr. A dare la notizia la sua casa editrice, la Harper Collins, che ha parlato di una breve malattia. La Kerr era conosciuta soprattutto per i suoi libri per bambini, tra cui "La tigre che venne per il tè" e i libri illustrati sul gatto "Mog". Nata a Berlino, a soli undici anni fuggì insieme alla famiglia per mettersi al riparo dai nazisti.