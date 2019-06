Crostata al limone – la ricetta in 5 mosse – semplicemente fantastica

cosacucino.myblog

(Di lunedì 24 giugno 2019)alIngredienti – 300 g di farina – 4 uova – 3 tuorli – 30 g di zucchero a velo – 250 g di zucchero – 2 dl di panna – 170 g di burro – 30 g di pinoli – 2 limoni Preparazione Lain 51) Versate la farina setacciata sulla spianatoia; fate la classica fontana e unite al centro 150 g di burro a pezzetti, fatto ammorbidire a temperatura ambiente, i tuorli e 150 g di zucchero. Lavorate brevemente fino a ottenere un impasto omogeneo. Dategli forma di palla, copritela con un canovaccio e lasciatela riposare in frigorifero per 30 minuti. 2) Stendete l’impasto in una sfoglia dello spessore di 3 mm e foderate una tortiera di ceramica unta con il burro rimasto. Riempite con ceci o fagioli secchi, mettete in forno già caldo a 180 °C e fate cuocere per 20 minuti. 3) Intanto grattugiate la scorza dei limoni e ...

TavolArteGusto : MERENDA COSÌ ??????LEMON MERINGUE PIE ovvero la CROSTATA MERINGATA ?????????? dal guscio di FROLLA AGLI AGRUMI ripiena di C… - CaputoItalo : Infomedia Food and Wine a cura di Stefano Donno : CROSTATA AL LIMONE CHE RESTA SEMPRE MORBIDA - Senz... - stefanodonnoup : Infomedia Food and Wine a cura di Stefano Donno : CROSTATA AL LIMONE CHE RESTA SEMPRE MORBIDA - Senz... -