Clooney e Obama in motoscafo sul Lago di Como

Obama e Clooney sul lago di Como - l'uscita in barca verso Cernobbio. FOTO : Obama e Clooney sul lago di Como , l'uscita in barca verso Cernobbio. FOTO L'ex presidente americano e l'attore, con le rispettive famiglie, hanno raggiunto in motoscafo Villa D'Este, dove hanno cenato accompagnati da scorte e personale delle forze dell'ordine - VIDEO Parole chiave: ...

Obama e Clooney - uscita serale in barca sul lago di Como. VIDEO : Obama e Clooney , uscita serale in barca sul lago di Como. VIDEO Intorno alle 20.50, l’attore americano e l’ex presidente degli Usa, con le loro famiglie, hanno lasciato a velocità sostenuta su un motoscafo il porticciolo davanti a Villa Oleandra, a Laglio Parole chiave: ...

Obama e Clooney sul lago di Como - uscita serale in barca. VIDEO : Obama e Clooney sul lago di Como , uscita serale in barca. VIDEO Intorno alle 20.50, l’attore americano e l’ex presidente degli Usa, con le loro famiglie, hanno lasciato a velocità sostenuta su un motoscafo il porticciolo davanti a Villa Oleandra, a Laglio Parole chiave: ...

Arriva Obama ma la piscina è fredda - Clooney chiama l'idraulico : "Corri Dante - abbiamo un problema" : “ chiama te Dante !... L’acqua è scesa, è diventata fredda , chiama te Dante !...”. Chi ieri fosse passato per Laglio, vicino a Villa Oleandra, avrebbe sentito grida di panico.Mancano poche ore all’arrivo di Barack e Michelle Obama : tutto è pronto, camere preparete, tavole apparecchiate, giardino rasato, siepi potate, cucina al lavoro. Ma proprio nel momento in cui sembrava tutto apposto, il padrone di casa ...

Obama ospite di Clooney sul lago di Como ma arriva l’emergenza : “Chiamate Dante!” : È così che funziona, anche se invece dei coniugi Obama stiamo aspettando la nostra vicina di casa per una cena programmata da tempo. Tutto sembra essere pronto, casa tirata a lucido, cibo in preparazione e proprio mentre vai in bagno per lavarti le mani, t’accorgi che manca l’acqua. È qui, però, che arriva la prima differenza: mentre se tu chiami l’idraulico di paese di sabato sera, con tutta probabilità, quello ti dice di ...