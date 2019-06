laragnatelanews

(Di lunedì 24 giugno 2019) Ci saranno fumetti, games, giochi da tavolo, cosplay, eventi fantasy, per due giorni il Prato e la Fortezza della città toscana sono lo strepitoso palcoscenico per un programma fitto di spettacoli, concerti, eventi ludici, concorsi e proposte culturali. Organizzato dall’Associazione Mystara in collaborazione con la FondazioneIntour e la CNA die grazie alla Fondazione Guido d’che ha concesso gli spazi, il festival offre la possibilità di immergersi in un mondo pieno di magia dove la dimensione del “gioco” è la sola protagonista. Il bellissimo Prato che domina la città e che, con la sua Fortezza, si offre come suggestivo teatro per il festival, sarà pacificamente invaso da un universo di colori e suggestioni. Qui sarà allestita l’area comics dove fumettisti, editori e autori indipendenti possono mettere in mostra i loro lavori e dove saranno organizzati ...

laragnatelanews : Chimera Comix – Arezzo 29 e 30 giugno Capitale del divertimento - evyna : Chimera Comix – Arezzo 29 e 30 giugno Capitale del divertimento - kornfeind : ArezzoIntour: RT ExPartibus: 'Chimera Comix' alla Fortezza Medicea - -