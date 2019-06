15enne disperso in mare | si era allontanato  su un materassino

corriere

(Di lunedì 24 giugno 2019) Era entrato in acqua in compagnia di un coetaneo, che è poi tornato a riva. All'opera le motovedette della Capitaneria di Porto

MediasetTgcom24 : Giulianova, disperso in mare 15enne allontanatosi con materassino #teramo - zazoomblog : Dramma a Giulianova si ribaltano in mare col materassino: disperso 15enne salvo l’amico - #Dramma #Giulianova… - TerlizziGerardo : RT @MediasetTgcom24: Giulianova, disperso in mare 15enne allontanatosi con materassino #teramo -