Piano con la democrazia

Il nuovo Piano anti migranti : "Ora controlli anche via terra" : Giorgia Baroncini In pochi giorni hanno attraversato illegalmente il confine a Est oltre 100 migranti. Il governatore Fvg Fedriga: "Sono estremamente preoccupato" Altri 18 migranti sono stati bloccati al confine tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. Ieri le forze dell'ordine avevano individuato nel comune di San Dorligo della Valle (Trieste) oltre 100 immigrati, di origine pakistana e afghana, mentre camminavano in piccoli ...

Silvio Berlusconi in aiuto a Giuseppe Conte contro l'Ue : il Piano - governo nel mirino : Questo giornale vuole bene a Giuseppe Conte come lo si può volere a un commissario tecnico della nazionale di calcio che riteniamo incapace. Facciamo il tifo per lui, ma siamo realisti e vediamo tutti i limiti, suoi e della sua squadra. Così ieri abbiamo scritto che sarebbe andato a Bruxelles a pren

DIETRO LE QUINTE/ Il Piano di Berlusconi per usare Toti contro Salvini : La nomina di Mara Carfagna e Giovanni Toti a coordinatori di FI è l'ultimo tentativo, per ora, di Berlusconi di essere determinante

Fca conferma il Piano di investimenti da 5 miliardi in Italia : Pietro Gorlier, responsbile per l'area Emea Di Fca, ha confermato gli investimenti sull'Italia fino al 2021 per un importo di 5 miliardi in Italia

Il vero Piano B della Lega? Una campagna contro l’Europa : Parla e non emette suono, cammina ma non si muove. Sta lì a prolungare oltre l’inverosimile un discorso che durerà più di mezz’ora – e che per mezz’ora continuerà a ruotare intorno al centro di gravità dell’ormai famigerata lettera da spedire alla Commissione europea, senza mai davvero arrivarci – n

Giuseppe Conte : "Vogliamo un commissario economico di primo Piano" : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nell’informativa alla Camera sul Consiglio europeo, ha parlato del prossimo commissario economico “L’Italia auspica per sé, in linea col suo ruolo nella storia, un portafoglio economico di prima linea” nella prossima Commissione europea.Le nomine saranno “il tema centrale del prossimo consiglio europeo” ed è “di fondamentale importanza che da tale ...

Volley - Nations League 2019 : l’Italia vince - convince e sogna la Final Six. Esplode Lavia - Nelli bomber - Piano ritorna : Sette vittorie in nove partite, 21 punti all’attivo, terzo posto in classifica generale: questi sono i numeri dell’Italia nella Nations League 2019 di Volley maschile, la nostra Nazionale è in piena corsa per la qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale e ora deve crederci. Questa manifestazione doveva rappresentare l’occasione per lanciare nuovi nomi e per dare spazio a dei giovani su un palcoscenico ...

Una Vita - Liberto tradisce Rosina con la vedova di Samuel : il Piano : Anticipazioni spagnole Una Vita: Liberto tradisce Rosina con Genoveva Le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano il tradimento di Liberto nei confronti di Rosina. Un duro e triste colpo per la madre di Leonor, che attraverso Casilda viene a conoscenza dei fatti. Il giovane Soler si lascia andare alla passione con la vedova di […] L'articolo Una Vita, Liberto tradisce Rosina con la vedova di Samuel: il piano proviene da Gossip ...

Sicilia : governo Musumeci approva Piano contro desertificazione (3) : (AdnKronos) - Le azioni di maggior rilievo che verranno messe in campo -in un periodo che va dal breve a medio e lungo termine - sono quelle relative al contrasto dei fenomeni erosivi, prevedendo interventi di forestazione e di manutenzione del territorio. Altre opere rilevanti sono quelle relative

Sicilia : governo Musumeci approva Piano contro desertificazione (2) : (AdnKronos) - Lo studio evidenzia come il territorio Siciliano mostri rilevanti segni di vulnerabilità alla desertificazione. In particolare, le aree critiche rappresentano oltre la metà dell’intera regione (56,7 per cento) e un altro terzo (35,8 per cento) è classificato come 'fragile'. Le zone più

Nel primo episodio di Chernobyl l’inadeguatezza dei dialoghi passa in secondo Piano rispetto a tutto il resto : Il male ha il suo fascino, in tutte le sue forme, ed è questo che deve aver attratto il pubblico tanto da elogiare Chernobyl e innalzarla a serie più acclamata di quest'ultimo anno (e non solo). Le recensioni positive si sprecano così come il successo di pubblico che in poco tempo ha regalato ad HBO e a Sky Atlantic importanti risultati, ma questa serie è davvero così perfetta come dicono? L'ottima regia di Johan Renck e la sceneggiatura di ...

Volley - Nations League 2019. Blengini : “Un’altra vittoria - domani battaglia con la Bulgaria”. Piano : “Contento del ritorno” : L’Italia ha sconfitto l’Australia per 3-1 nella Nations League 2019 di Volley maschile, ha infilato la sesta vittoria nel prestigioso torneo internazionale e rimane pienamente in corsa per la qualificazione alla Final Six. Grande entusiasmo tra le fila degli azzurri, di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della FederVolley. CHICCO Blengini: “Un’altra vittoria, un’altra partita nella quale ci ...

Giovanni Toti - caccia ai delusi di Silvio Berlusconi : il Piano segreto del governatore : Ma Giovanni Toti vuole candidarsi alla segreteria di Foza Italia con le primarie e senza Silvio Berlusconi o vuole dar vita al suo partito Italia in crescita che andrà in scena il 6 luglio a Roma? Per il momento, riporta il Tempo, si tratta solo di una chiamata della società civile di centrodestra c

Caos procure - Lotti e il Piano con Palamara per chiudere il caso Consip : Gli scenari le strategie, le trattative sulle nomine. Le conversazioni del pm Luca Palamara con i parlamentari Luca Lotti e Cosimo Ferri e i consiglieri del Csm finiti nei guai, contenute...