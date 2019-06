ilnapolista

(Di domenica 23 giugno 2019) La trattativa tra Roma eper l’acquisto diè a un punto fermo. Nessun passo in avanti, scrive la Gazzetta dello Sport. Il club giallorosso insiste per il pagamento pieno della clausola di 36 milioni di euro, ilvorrebbe strappare un po’ di sconto. De Laurentiis ha detto che per lui la clausola è eccessiva e cerca di portare la Roma allo sfinimento. Del resto ilnon ha fretta. Mentre la Roma sì. Pallotta deve incassare entro fine giugno per sistemare il bilancio. De Laurentiis e Giuntoli si sentono anche tranquilli perché hanno già incassato l’ok del difensore che con il suo agente Raiola ha già dato il benestare all’accordo raggiunto con il. Ed è proprioa fare pressione, adesso, scrive la Gazzetta: hatoper sapere se ci sono. La sua posizione è chiara: “ha fatto capire ai dirigenti di aver ...

CalcioNapoli24 : - napolista : #Manolas chiama Trigoria per avere novità. Lui ha già scelto Napoli La Gazzetta sulla trattativa tra #Roma e… - SiamoPartenopei : Manolas-Napoli, il greco non vede l'ora di trasferirsi: chiama tutti i giorni Trigoria, il retroscena -