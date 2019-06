Coca-Cola e Pepsi si buttano sull’acqua

Coca Cola + Caffè - novità con più caffeina al Bar [Cocacola Plus Coffee] : Potrebbe sembrare quasi che il lancio durante il periodo degli esami di maturità o della sessione estiva all’università sia stata studiata a tavolino, ma in effetti, questa nuova bevanda con l’aroma di Caffè, potrebbe diventare proprio una fresca compagna delle sere cercando di tenere gli occhi aperti sui libri. Stiamo parlando dell’ultimo prodotto della Coca-Cola, che aggiunge al classico un aroma di Caffè ( e caffeina) ...

Auto svicola nel traffico con 210 grammi di Cocaina : 34enne in manette : Roma – Era pieno pomeriggio quando una pattuglia del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Piazza Dante ha notato un’Auto zigzagare nel traffico in via Tiburtina fino ad arrivare all’altezza di via Ripa Mannea. Raggiunta e bloccata, i Carabinieri hanno subito fatto scendere l’uomo al volante, un romano incensurato di 34 anni che, durante il controllo, ha assunto un comportamento nervoso. Sul posto i militari hanno ...

Siamo solo noi - Vasco : “Il testo di Coca Cola? Era una provocazione contro la pubblicità” : Vasco spiega uno dei suoi testi più celebri nel docuconcerto “Siamo solo Noi” di Giorgio Verdelli a lui dedicato – in onda in esclusiva in prima serata su Canale 5 lunedì 17 giugno – “Coca Cola era pesantemente una provocazione contro la pubblicità, che è uno dei mali della nostra società.” “Siamo solo Noi” è un docuconcerto di Giorgio Verdelli, produzione Giamaica, produzione esecutiva Sudovest. L'articolo ...

Alla cena con Carlo e Camilla - Trump fa servire Coca Cola - bistecca e gelato alla vaniglia : Dopo la stretta di mano e la pacca sulla spalla alla Regina Elisabetta, Donald Trump continua la visita nel Regno Unito all’insegna dell’informalità e brinda con la Coca Cola.Durante la cena organizzata per Carlo e Camilla nella residenza dell’ambasciatore Usa a Londra, infatti, il presidente americano non si è smentito, facendosi servire la più classica delle bevande made in Usa.Unico a bere la bibita ...

Cosa succede davvero immergendo un uovo nella Coca Cola per 24 ore? : (foto: Walmart.com) Siamo al confine tra lo scherzo, il clickbaiting e la bufala scientifica. Da alcuni giorni online e sui social – TikTok in primis – stanno cirColando diversi video virali in cui si vede che è possibile trasformare un uovo crudo in una sorta di stramba palla gommosa e trasparente. Molti dei video sono rintracciabili seguendo l’hashtag #24hours, e alcuni di questi hanno raggiunto milioni di visualizzazioni e centinaia di ...

Quando la Coca-Cola cambiò gusto : Successe nel 1985, ma l'esperimento durò solo 79 giorni a causa delle grandi proteste dei consumatori

Per oltre 40 anni il Portogallo ha vietato la Coca-Cola : tutta colpa di Fernando Pessoa : Un curioso aneddoto unisce uno dei più grandi poeti del Novecento e una delle bevande più celebri del mondo: Fernando Pessoa e la Coca-Cola si incontrano negli anni Venti, poco prima dell’instaurazione della dittatura di Salazar. E fu proprio a causa della fervida fantasia del poeta, troppo audace per l’epoca, che la bibita venne vietata in tutto il Portogallo per oltre quarant'anni: tutto per colpa di uno slogan pubblicitario.Continua a leggere

Cucchi - Casamassima posta foto in manette con la Coca Cola dopo rinvio a giudizio per droga : dopo il rinvio a giudizio per droga, Riccardo Casamassima, il carabiniere che con le sue dichiarazioni ha fatto riaprire il caso Cucchi contro i colleghi, scherza su facebook mostrandosi con manette e Coca Cola: "Chi viene ad arrestarmi ho Coca a casa mi costituisco... questa volta il quantitativo è di 1,5 litri di Coca Cola e come dice Gianluca Vacchi... enjoy . Avvocato Serena A Gasperini che faccio patteggio? ". Il riferimento ...

Caraibi - arrestato l'erede della Coca-Cola : sul suo aereo 5mila piante di cannabis : Una notizia che ha davvero dell'incredibile arriva dai Caraibi, precisamente da Saint Kitts, dove la Polizia del luogo avrebbe arrestato l'erede della Coca-Cola, l'azienda americana che produce la nota bevanda analcolica, Alki David. Secondo quanto riporta la stampa internazionale, pare che sul suo jet privato sia stato trovato un ingente carico di stupefacente, in particolare cannabis. Nel velivolo gli inquirenti avrebbero trovato 5 mila ...

L’erede della Coca Cola nei guai : trovato con 5mila piante di cannabis - con lui Rhys Meyers : Alki David, erede della Coca Cola Hellenic, è stato arrestato sull'isola caraibica di St. Kitts dopo che funzionari della dogana hanno trovato nel suo jet privato ben 5mila piantine di cannabis, per un valore totale di 1,3 miliardi di dollari. Insieme a lui c'erano anche il suo socio in affari, Chase Ergen, e l'attore irlandese Jonathan Rhys Meyers, che è stato subito rilasciato.Continua a leggere