Arcangelo Bianco | età | altezza | peso | fidanzata e figli

(Di domenica 23 giugno 2019)è uno dei protagonisti dell’edizione 2019 di Temptation Island Vip. Dopo aver conseguito il diploma ha deciso di proseguire gli studi laureandosi all’Università degli studi “La Parthenope” di Napoli nel giugno del 2016. Sul suo conto non sappiamo molto a riguardo infatti ha preferito mantenere la privacy su numerosi aspetti della sua vita. È un agente di commercio e partecipa al reality delle tentazioni insieme allaNunzia Sansone. I due stanno insieme da 13 anni ed hanno scelto di tuffarsi nell’avventura di Temptation Island per mettere alla prova il loro amore. Nel video di presentazione realizzato per il reality show di Canale 5ha spiegato quello che prova per la sua: “Lei è la persona più importante della mia vita, però non vuol dire che deve essere l’unica della mia vita. La vita è una, giusto? E deve essere vissuta.” ...

