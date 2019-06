Pronostico Vancouver Whitecaps Vs Colorado Rapids | Mls 23-06-19 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di sabato 22 giugno 2019), Mls, 16^ Giornata, Domenica 23 Giugno 2019 ore 04.00/ MLS /– Al BC Place Stadium, itentano di tornare in zona playoff, ospitando per la gara valida per il sedicesimo turno di Mls i, penultimi nel girone della West Coast.Come arrivano/ MLS – Idi Marco Dos Santos sono al nono posto in classifica e stanno disputando una stagione discreta, anche se l’obiettivo playoff non sembra essere così impossibile, dato che c’è un solo punto di distacco dal Real Salt Lake.Idi Conor Casey invece, si ritrovano miseramente al penultimo posto in classifica, anche se nelle ultime 4 hanno ottenuto ben 10 punti, ...