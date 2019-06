Nazione più popolosa al Mondo L’India si appresta a superare la Cina

Motori – Mercedes GLA 2020 : le foto spia non lasciano più niente all’immagiNazione - in cosa si differenzia dalla GLB?? [GALLERY] : La nuova generazione di Mercedes GLA sembra essere in dirittura d’arrivo. Vediamo, grazie a queste foto spia, cosa è cambiato e in cosa si differenzia dalla GLB dalla recente Classe A, lanciata sul mercato da Mercedes da circa un anno, sono destinati a nascere diversi modelli di auto necessari a coprire diversi segmenti di mercato. Dopo la CLA, sarebbe infatti lecito aspettarsi la presentazione di Mercedes GLA ma i tedeschi della ...