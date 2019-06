LIVE Nuoto | Settecolli 2019 in DIRETTA | 22 giugno | Ilaria Bianchi strappa il pass per

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.40:ANDRA’ A GWANGJU! Vince in 57″50 che è un ottimo tempo, al di sotto del limite per i Mondiali. Secondo posto per Di Liddo che ha fatto gara in fotocopia e ha chiuso in 57″51, terza Omoto in 58″92 19.39: Ai 50 Di Liddo,, Omoto 19.37: Ecco le protagonuste dei 100 farfalla donne: Di Liddo (Ita),(Ita), Szilagyi (Hun), Omoto (Jpn), De Paula (Bra), West (Gbr), Tarzia (Ita), Jones (Gbr) 19.37: Federico Bicelli si aggiudica i 100 stile libero paralimpici 19.32: Tra poco inizia il programma delle finali A: 100 farfalla donne, 200 farfalla uomini, 100 dorso donne e uomini, 400 misti donne e uomini, 100 stile donne e uomini, 50 rana donne e uomini, 800 stile donne e uomini 19.31: Arjola Trimi si aggiudica i 100 stile libero paralimpici davanti a Carlotta Gilli 19.30: Vittoria di ...

