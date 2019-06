Il padre di Ospina non è morto

Ospina lascia il ritiro della Colombia per assistere il padre : Ospina lascia il ritiro della sua nazionale per stare vicino al padre Secondo Tigo Sports, David Ospina non giocherà la prossima partita di Copa America che si sta svolgendo in Brasile. Il portiere Colombiano, a causa di problemi di salute del padre, ha dovuto lasciare la sua nazionale per fare rientro a Medellin. Il calciatore dovrebbe quindi saltare la prossima partita contro il Paraguay. Potrebbe interessarti: CdS- Manolas: “Vado solo ...