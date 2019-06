E3 2019 - No Straight Roads - prova

eurogamer

(Di sabato 22 giugno 2019) Al giorno d'oggi capita sempre più spesso di vedere grandi nomi dell'industry abbandonare il nido rappresentato dai massimi publisher per lanciare il proprio studio indipendente. È sempre più raro, tuttavia, che queste nuove entità riescano ad alzare il sipario su progetti seriamente interessanti. Non è assolutamente il caso di Metronomik, software house fondata da Waz Hanmer, lead game designer di Final Fantasy XV, e Daim Dziauddim, concept artist di Street Fighter V, studio che nel corso dell'E3 ci ha presentato l'affascinante No.Come spiegare di cosa si tratta? Noè un videogioco action che, per certi versi, ricorda molto da vicino il gameplay di Kingdom Hearts e Nier: Automata, se non fosse per la contaminazione portata dall'importanza della musica, a dir poco fondamentale nell'economia dell'opera ma non impattante al punto da trasformare l'amalgama in ...

