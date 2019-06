ilfogliettone

(Di sabato 22 giugno 2019) Spettacolo e tecnica, agonismo e fair play, suspense e partecipazione. Non manca nulla nelfemminile in corso in Francia, almeno secondo i dati diffusi dalla Fifa e relativi ai match della fase a gironi, che ha coinvolto 24 nazionali. Sono state 106 le reti segnate in totale, una ogni circa dieci tiri verso la porta, e quasi il 20% sono state realizzate negli ultimi 10', prova dell'intensita' delle sfide, davvero giocate all'ultimo respiro. Il record di segnature si e' avuto nel match Usa-Thailandia, conclusosi 13-0, risultato mai registrato nemmeno in unmaschile.Altro record assoluto - con un altro numero scaramantico, 17 - e' quello dei gol segnati da un solo giocatore ai mondiali, strappato al tedesco Klose dalla bomber brasiliana Marta con la rete nella partita contro l'Italia. La sua compagna di squadra Formiga, entrando in campo contro la Giamaica, e' ...

ilfogliettone : Corrono, passano bene e non simulano: ecco donne Mondiale - - minvtoperminvto : @itsdenisepisano I GIORNI CORRONO E PASSANO - Paolodiana74 : Non è più possibile giocare così,è diventato una farsa,pieno di imbroglioni,giocatori che non passano la palla,dife… -