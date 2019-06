Allenatore morto a 45 anni per un arresto cardiaco | il triste annuncio del club

Volley in lutto - è morto Miguel Angel Falasca : l’Allenatore di Monza ci lascia per un arresto cardiaco : Il mondo del Volley è in lutto per la morte di Miguel Angel Falasca, allenatore del Monza femminile che milita in Serie A1 e che quest’anno si era spinto fino alle semifinali dei playoff scudetto. Il coach argentino è mancato nella mattinata di oggi in seguito a un arresto cardiaco, una vera e propria tragedia ha travolto il club brianzolo presieduto da Alessandra Marzari. Il 46enne era stato capace di conquistare la Challenge Cup con le ...

È morto Marcello Spalletti - fratello dell'Allenatore Luciano : Lutto in famiglia per Luciano Spalletti. È scomparso il fratello maggiore Marcello, come reso noto dall’Inter che ha voluto porgere le sue condoglianze ufficiali al tecnico. “FC Internazionale Milano si stringe attorno alla famiglia Spalletti per la scomparsa di Marcello, fratello di Luciano. Al mister, ai suoi familiari e a tutti i suoi cari vanno il pensiero e l’affetto del Club e di tutto il mondo nerazzurro”, ...