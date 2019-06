Spazio | laurea ad honorem all’astronauta Paolo Nespoli dal Politecnico di Torino 

meteoweb.eu

(Di venerdì 21 giugno 2019), l’astronauta italiano che ha trascorso più tempo in orbita, ben 313 giorni, ha ricevuto oggi aldi Torino laadin Ingegneria Aerospaziale. “ha già conseguito lain Ingegneria Aerospaziale anni fa al Polytechnic University di New York – ha ricordato il rettore Guido Saracco – ma noi abbiamo deciso di attribuirgli questo riconoscimento perché la storia della sua vita e la sua carriera sono emblematici della figura di ingegnere che noi perseguiamo, creativi, di grande umanità e comunicativi, ovvero con una grande capacita’ di divulgare la propria ricerca. D’altronde il corso di ingegneria aerospaziale è tra i più gettonati da noi con circa 450 matricole l’anno“. Nella sua lectio magistrale,, con la sua consueta ironia ed empatia, ha sottolineato come Torino abbia sempre ...

astrogalileo : RT @PoliTOnews: Complessivamente ha passato 313 giorni nello spazio ??: domani Paolo Nespoli @astro_paolo riceverà a Laurea Magistrale ad ho… - jump4joynetwork : RT @elio_danna: Un'ecatombe di iscritti #SapienzaRoma Le Università del vecchio rito spariranno del tutto per dare spazio solo a istituzion… - speragire : RT @PoliTOnews: Complessivamente ha passato 313 giorni nello spazio ??: domani Paolo Nespoli @astro_paolo riceverà a Laurea Magistrale ad ho… -