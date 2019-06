Mattarella al CSM | Da oggi si volta pagina

blogo

(Di venerdì 21 giugno 2019) Sergioè intervenutodurante la seduta del CSM ed ha tenuto un discorso affrontando lo scandalo che ha contribuito a minare la credibilità della Magistratura. "sinella vita del Csm", ha detto il Presidente, che ha poi aggiunto: "Quel che è emerso, da un’inchiesta in corso, ha disvelato un quadro sconcertante e inaccettabile".ha poi sottolineato un fatto importante: "Tutta l'attività del Consiglio, ogni sua decisione sarà guardata con grande attenzione critica e forse con qualche pregiudiziale diffidenza. Non può sorprendere che sia così e occorre essere ancor più consapevoli, quindi, dell'esigenza di assoluta trasparenza, e di rispetto rigoroso delle regole stabilite, nelle procedure e nelle deliberazioni"."La reazione del Consiglio ha rappresentato il primo passo per il recupero della autorevolezza e della credibilità che occorre sapere ...

