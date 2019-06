Dl crescita | via libera della Camera | ora il Senato

Decreto crescita - via libera Camera : 20.42 L'Aula della Camera ha approvato con 270voti favorevoli, 33 contrari e 49 astenuti il Decreto Crescita. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per il via libera definitivo. Il Decreto scade il 29 giugno. Tra le novità introdotte, lo 'scivolo' di 5 anni per gli aspiranti pensionati e la riapertura dei termini per aderire alla rottamazione delle cartelle inviate dal fisco e del saldo e stralcio, con nuova scadenza al 31 luglio ...

Lavoro : Calderone - 'al via Festival - al centro innovazione e crescita' : Milano, 20 giu. (Labitalia) - "Il Festival del Lavoro è passione, voglia di mettersi in gioco, e r

Il governo invia lettera a Stati mentri Ue : “riflessione approfondita” su equilibrio stabilità-crescita : Il governo tenta la carta dell'assestamento al bilancio per convincere l'Unione europea a bloccare la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per disavanzo eccessivo. Come anticipato dal premier Conte nel pomeriggio di ieri si e' avviata la discussione nel Cdm, anche se non c'e' stato alcun voto. La lettera agli Stati membri della Ue e ai vertici europei e' stata inviata in serata. Con un messaggio politico con il quale il governo ...

Ue - Cdm : Conte - lettera ai 27 stati Ue e Juncker. Dl crescita - accordo positivo. Via libera al ddl Ambiente : Si è svolto in serata il consiglio dei ministri. È stata inviata, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, la lettera del premier Giuseppe Conte indirizzata agli altri 27 Paesi...

Dl crescita : ok al contratto espansione - via cinque anni prima con uno scivolo : Arriva il contratto di espansione che sostituirà i contratti di solidarietà espansiva. Lo prevede un emendamento dei relatori al dl crescita, riformulato e approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera....

Pace fiscale - record di cartelle rottamate : pari a 38 - 2 miliardi di euro. Nel decreto crescita via libera a riapertura dei termini : Rottamazione ter e “saldo e stralcio” hanno fatto registrare numeri record “rispetto ai precedenti” con 12,9 milioni di cartelle rottamate pari a 38,2 miliardi di euro. I numeri della Pace fiscale sono stati presentati in audizione dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore: sono state oltre 1,7 milioni le domande presentate entro il 30 aprile. Nel frattempo le commissioni Bilancio e Finanze della Camera ...

Dl crescita : via 7 anni prima - paga ditta : 20.18 Uno scivolo di 7 anni pagato dalle aziende con più di 1000 lavoratori, per far uscire i più anziani e consentire il progresso e lo sviluppo tecnologico. Lo prevede l'emendamento al dl crescita presentato dai relatori Centemero (Lega) e Raduzzi (M5S). Questo contratto, che sostituisce quello di solidarietà espansiva, prevede un'indennità commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato al momento dell'uscita del lavoratore. Le ...

Via libera al Dl crescita : tetto indennizzi banche a 200 mila euro : E ancora, aggiunge: 'Abbiamo previsto significativi interventi per l'ambiente, come il potenziamento del bonus per la riqualificazione energetica degli edifici e gli incentivi all'economia circolare, ...