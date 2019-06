App per il relax | le migliori

ideegreen

Se il cellulare è spesso fonte di stress, ci sono delle volte in cui può diventare il nostro migliore amico e aiutarci a ritrovare la calma. Tutto sta in come lo utilizziamo e, molto più banalmente, nelle app che abbiamo scaricato. Alcune possono a volte renderci nervosi oppure complessati, altre invece ci aprono una finestra su un mondo di silenzio e di serenità. Mi sto riferendo alle numerose app per ile la meditazione. Il numero di proposte è in continuo aumento e abbiamo pensato che una guida potesse togliervi dall'imbarazzo e dalla scocciatura di andarvi a leggere tante recensioni e scaricarne più di una per cominciare a capire quella che fa al caso vostro.

