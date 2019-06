Ragusa | domani è la Giornata della donazione in divisa

Domani Ragusa festeggia San Luigi Gonzaga : E’ in programma Domani, venerdì 21 giugno, a Ragusa, la festa liturgica di San Luigi Gonzaga. Le offerte andranno ai carcerati indigenti

Domani a Ragusa la prima edizione di "Wacky Races" : E' tutto pronto a Ragusa per la gara di Wacky Races, in programma Domani, domenica, in Viale dei Platani a Ragusa. Saranno quindici le auto in gara

Il reliquiario della Madonna delle Lacrime arriva domani a Ragusa : Alla parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ragusa domani, arriverà il reliquiario della Madonna delle Lacrime da Siracusa. Un evento di gioia per i fedeli

Mountain bike - il Ragusano Distefano domani a Pineto : domani Davide Distefano, portacolori dell’Mtb Euromotor Team Ragusa, sarà al via a Pineto, per la quarta tappa degli Internazionali d’Italia Series