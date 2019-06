La notte di Zion Williamson

Sea Watch 3 - irruzione della Guardia di Finanza nella notte : il decreto sicurezza di Salvini funziona : Trova subito un'applicazione pratica il decreto sicurezza-bis voluto da Matteo Salvini e dalla Lega. Ieri, sabato 15 giugno, il ministro dell'Interno ha firmato "il divieto di ingresso, transito e sosta alla nave Sea Watch 3 nelle acque italiane". Successivamente il divieto è stato notificato alla O

notte di festa a Trapani : tifosi e calciatori scatenati per la promozione in Serie B [FOTO] : 1/9 Giovanni Pappalardo/LaPresse Joe ...

Belen e Stefano De Martino alla conduzione della notte della Taranta. Gli intellettuali protestano : "Appello alla dignità" : L’hanno chiamato “Appello alla dignità”. È il documento ideato e sottoscritto nel Salento da un gruppo di intellettuali, docenti universitari e artisti, contrari alla decisione, non ancora ufficializzata da parte di RaiDue, di affidare la conduzione del backstage del Concertone della Notte della Taranta, alla coppia d’oro del gossip, formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il documento è ...

notte della Taranta - intellettuali furiosi per la conduzione di Belen e Stefano : «Vendono l’anima del Salento al trash e all’acchiappa chiappe» : Stefano e Belen L’arrivo di Belen Rodriguez e Stefano De Martino a La Notte della Taranta 2019 ha già innescato i primi malumori. Attraverso un documento – denominato Appello alla dignità – ideato e sottoscritto nel Salento, un gruppo di intellettuali, artisti e docenti universitari, capeggiati dal professore Andrea Carlino (storico dell’Università di Ginevra), ha infatti scelto di protestare per la decisione di affidare ...

Beautiful Anticipazioni 12 giugno 2019 : notte bollente per Hope e Liam : Hope e Liam si lasciano andare alla passione dopo la rissa di Taylor e Brooke, che sono state costrette a chiedere scusa.

Pisa - una città in festa : delirio per la promozione in Serie B - notte magica [FOTO e VIDEO] : E’ festa grande in casa Pisa per la promozione nel campionato di Serie B. E’ stata una stagione altalenante ma che si è conclusa nel migliore dei modi, delirio per Moscardelli e compagni che nella prossima stagione giocheranno nel torneo cadetto con l’obiettivo di disputare una stagione all’altezza. In finale dei playoff colpo grosso sul campo della Triestina, 1-3 il risultato finale dopo i tempi supplementari. ...

La Nasa apre al turismo nella Stazione Spaziale dal 2020 : 35mila dollari a notte : I prezzi sono veramente 'astronomici': la Nasa, National Aeronautics and Space Administration, l'ente Spaziale statunitense, apre al turismo stellare. Ieri, l'annuncio a sorpresa: a breve, sarà possibile andare nello spazio anche senza essere astronauti, in qualità di privati cittadini. Dal 2020, infatti, la Stazione Spaziale Internazionale orbitante intorno alla Terra a 'soli' 450 chilometri d'altezza, sarà aperta ai visitatori, ma non c'è il ...

Legittima difesa - uccide rapinatore a Ivrea nella notte : pm valutano se indagare - la riforma-Salvini funziona : Un furto con sparatoria, avvenuto nella notte a Pavone Canavese, alle porte del quartiere San Bernardo di Ivrea. Tre banditi hanno provato a fare irruzione in una tabaccheria intorno alle tre del mattino. Il titolare, che vive sopra al locale, li ha sentiti ed è uscito con una pistola in mano, apren

Lollobrigida : vandali in azione nella notte hanno imbrattato targa memoria Almirante : Roma – “Vigliacchi nella notte hanno vandalizzato a Viterbo un’insegna stradale dedicata a Giorgio Almirante. L’ennesimo atto indegno frutto di un clima di violenza e intolleranza che non si puo’ piu’ ignorare. Potranno cercare di cancellarne il nome, ma nessuno potra’ mai intaccare la memoria e la grandezza di questo gigante politico”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla ...

CARMEN PIERRI/ Emoziona 'La notte' assieme ad Arisa - Team D'Alessio - The Voice 2019 - : CARMEN PIERRI è la finalista di The Voice Of Italy 2019 del Team di Gigi D'Alessio: ecco chi è, tutto quello che c'è da sapere.

Roma - non si placa la contestazione contro Pallotta : apparsi nella notte striscioni… pro Ferrero : I tifosi della Roma hanno esposto nella notte alcuni striscioni di contestazione nei confronti di Pallotta, chiedendo l’ingresso in società di Ferrero I tifosi della Roma proseguono la propria ‘crociata’ contro James Pallotta, nella notte infatti sono stati esposti nuovi striscioni contro l’attuale numero uno giallorosso. “Pallotta vattene, Roma vuole Ferrero” il contenuto dei lenzuoli che hanno fatto ...

“Ho paura”. Eliana Michelazzo - rivelazioni e lacrime nel cuore della notte : Un messaggio nel cuore della notte. Parole, quelle di Eliana Michelazzo, che arrivano dopo una lunga serie di accuse reciproche. Le sue dichiarazioni, per svariati motivi, hanno catturato l’attenzione del pubblico da casa. I telespettatori, da allora, si sono letteralmente divisi. Se da un lato c’è stato chi si è detto disposto a credere alla sua buona fede, dall’altro in molti, nonostante tutto, hanno continuato a non fidarsi di lei. Per questo ...