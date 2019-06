5 ipotesi sugli spinoff di Game of Thrones

wired

(Di giovedì 20 giugno 2019) Per un’avventura seriale che si chiude, un’altra se ne apre.of, serie per la quale si sono spesi tutti gli aggettivi possibili – epica, monumentale, grandiosa – ha chiuso poche settimane fa con un epilogo incensato da una parte e criticato dall’altra, mentre Bloodmoon, il primo di un numero imprecisato diispirati al mondo fittizio creato dallo scrittore George RR Martin, ha iniziato le sue riprese da poco in Irlanda del Nord. Non lo vedremo fino al 2021, nel frattempo verrà fatta chiarezza sulla trama e le tematiche di questo primo cugino di Il trono di spade che potrebbe essere lo spartiacque per altri. A fine maggio scorso il responsabile della programmazione di Hbo (il canale pay che produce la serie) Casey Bloys aveva sminuito le aspettative del pubblico: dei cinqueanticipati nel 2017 solo uno è sicuro, due sono già stati accantonati e altri due ...

