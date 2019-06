WWF Italia | “Intervenire subito sulle 37 strutture pericolose per l’Orso Bruno Marsicano”

Ambiente - WWF : italiani d’accordo sulla lotta alla deforestazione : L’indagine di YouGov rivela che in Italia, come nel resto d’Europa, i cittadini vogliono più regole per prevenire la perdita dell’ecosistema. La stragrande maggioranza degli europei chiede leggi efficaci affinché il cibo mangiato e i prodotti acquistati non provochino la deforestazione del pianeta. Questo è quanto emerge da un sondaggio YouGov realizzato tra il 17 e il 29 di Aprile 2019 e pubblicato oggi. L’indagine ha ...

Il WWF festeggia le oasi : aperture gratis in tutta Italia : Dal Trentino alla Sicilia domenica 19 maggio e’ festa delle oasi del Wwf con apertura gratuita e visite guidate in 100 aree naturali. La “Giornata delle oasi 2019”, promossa dall’organizzazione mondiale per la conservazione di natura, habitat e specie in pericolo, prevede iniziative di citizen science, liberazione di animali selvatici e laboratori per i bambini. Il Wwf, si legge in una nota, vuole sottolineare “il ...

Domenica 19 maggio si festeggiano le Oasi del WWF - un rifugio sicuro per la bioversità italiana : La Giornata delle Oasi 2019 sarà una festa, con aperture gratuite per tutti e tantissime iniziative, dal Trentino alla Sicilia. Ma è anche il momento per ricordare il ruolo insostituibile delle Oasi (35.000 ettari di natura protetta dal WWF grazie al sostegno di soci e sostenitori) per la conservazione della natura e l’educazione ambientale. Proprio in questi giorni nel nido appositamente predisposto dal WWF nell’Oasi di Orbetello, una coppia ...