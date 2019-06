Ue | Conte | no a decisioni divisive sui conti pubblici

Conte da Mattarella - premier ottimista ma Colle attende decisioni : Un incontro interlocutorio, quello di oggi tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giuseppe Conte . Con il capo dello Stato che, di fatto, attende ancora di capire quali saranno le decisioni per il futuro del governo che Lega e M5S prenderanno dopo le europee. All'ora di pranzo il presidente del Consiglio, dopo aver incontrato in due momenti diversi i vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ha riferito a Mattarella - ...

Conte scopre il decisionismo : i 5Stelle 'quotano' la sua ipotetica lista in vista di possibili elezioni : ... per rastrellare più voti e aumentare la propria offerta politica, decidesse di far scendere Conte in campo alle prossime elezioni politiche, previste per l'autunno, alla guida di una lista civica ...