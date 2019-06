Tour de France | tappe in tv su Rai 2 | Vincenzo Nibali non figura tra i favoriti

Ciclismo – Sospiro di sollievo per il Team Ineos : nessuna frattura per Geraint Thomas - il Tour de France non è a rischio : Geraint Thomas non ha riportato alcuna frattura dopo la caduta che ieri lo ha costretto al ritiro dal Giro di Svizzera: il corridore gallese sarà presente al Tour de France Brutta caduta nella giornata di ieri pr Geraint Thomas. Il ciclista gallese è finito sull’asfalto sbattendo testa e spalla, riportando un taglio al volto e lamentando un dolore alla clavicola. Si era temuto il peggio: una possibile frattura che gli impedisse di ...

Golf - PGA Tour 2019 : Francesco Molinari e Brooks Koepka tra i grandi protagonisti del Travelers Championship : Dopo la pausa dovuta allo US Open, riprende la marcia del PGA Tour, e lo fa con il Travelers Championship, torneo che si gioca nel club privato TPC River Highlands, a Cromwell, nel Connecticut: molte teorie esistono sul nome della città, compresa una che lo lega direttamente a Oliver Cromwell, protagonista della breve stagione repubblicana del Commonwealth of England a metà del ‘600. Noto in passato come Insurance City Open e Greater ...

Giro di Svizzera – ‘Maledizione Team Ineos’ - si fa male anche Geraint Thomas : brutta caduta - Tour de France a rischio : Dopo Froome anche Thomas è vittima della “maledizione INEOS”: brutta caduta per il britannico, Tour de France a rischio? Non c’è pace per il Team INEOS: a pochi giorni dalla terribile caduta di Chris Froome che lo ha messo completamente fuori dai giochi per la stagione 2019 di ciclismo, costringendolo così a saltare il Tour de France, adesso la squadra del corridore britannico potrebbe perdere un altro importante uomo per ...

Claudio Chiappucci : “In Italia non c’è nessuno dietro Nibali. Vincenzo al Tour de France ci proverà” : Anche se non è più in bicicletta, il Diablo è sempre il Diablo. E’ un Claudio Chiappucci analitico e schietto quello che intervistiamo nelle settimane di mezzo a cavallo fra il Giro d’Italia e il Tour de France. L’asso del pedale lombardo analizza il momento dopo la corsa Rosa e prova a dare una sua lettura del futuro per il movimento Italiano, senza dimenticare un’istantanea su Carapaz, Nibali e Froome. La prima cosa che ...

Ciclismo - Tom Dumoulin si è operato : aveva frammenti di ghiaia nel ginocchio. Corsa verso il Tour de France : Tom Dumoulin si è sottoposto a un piccolo intervento chirurgico. Il capitano del Team Sunweb si era ritirato al Giro del Delfinato perché accusava dei dolori al ginocchio dovuti alla brutta caduta avuta durante la quarta tappa del Giro d’Italia che aveva poi dovuto abbandonare. Il dottor Camiel Aldershof ha spiegato l’operazione: “È stata rimossa quella che sembrava una piccola scheggia di metallo e che invece si è rivelato un ...

Ciclismo - Geraint Thomas sull’incidente di Froome : “Notizia scioccante - la sua assenza al Tour de France è un duro colpo per la squadra” : Geraint Thomas racconta sulle pagine della rivista britannica GQ le proprie reazioni alla notizia dell’incidente capitato al compagno di squadra e amico Chris Froome al Giro del Delfinato. Il corridore gallese del Team INEOS sta disputando il Tour de Suisse per preparare al meglio il Tour de France, dove dividerà il ruolo di capitano con il giovane colombiano Egan Bernal, costretto a saltare il Giro d’Italia per un infortunio dell’ultimo ...

Ciclismo – Tom Dumoulin operato al giocchio : Tour de France a rischio? Gli aggiornamenti : Tom Dumoulin sottoposto ad intervento chirurgico: aggiornamenti sulle condizioni dell’olandese della Sunweb e sulla sua partecipazione al Tour de France 2019 Tom Dumoulin è stato costretto al ritiro al Giro del Delfinato: il ciclista olandese della Sunweb ha alzato bandiera bianca sabato, ma ha rassicurato tutti i suoi fan sulla sua presenza al Tour de France, che ha già perso un grande corridore come Chris Froome. Dumoulin ha subito ...

Tour de France 2019 - quale obiettivo per Vincenzo Nibali? Lo Squalo vivrà alla giornata - classifica da non escludere : Era lo scorso 2 giugno, Giro d’Italia che si stava per concludere con l’obiettivo Maglia Rosa ancora aperto. Vincenzo Nibali aveva già iniziato a guardare verso gli appuntamenti successivi, mettendo forse un po’ le mani avanti in ottica Tour de France. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport lo Squalo aveva dichiarato: “Non credo che farò classifica, poi vediamo. La mia idea sarebbe di puntare alle tappe e magari alla ...

Tour de France 2019 : il percorso - le 21 tappe e le stellette di difficoltà. Le date della Grande Boucle : Ci avviciniamo al secondo Grande giro stagionale: dopo la Corsa Rosa spazio alla Grande Boucle. Scatta sabato 6 luglio, dal Belgio, precisamente in quel di Bruxelles, il Tour de France. L’assenza di Chris Froome si farà sentire ma ci sarà un grandissimo equilibrio: chi sarà il successore di Geraint Thomas? Andiamo a scoprire il percorso nel dettaglio, con le stellette di difficoltà tappa per tappa. percorso Tour de France 2019 Prima tappa: ...

Vincenzo Nibali incomincia la marcia verso il Tour de France - lo Squalo riparte da Livigno : lavoro in altura con Caruso : Vincenzo Nibali è pronto per incominciare la marcia di avvicinamento al Tour de France che scatterà sabato 6 luglio da Bruxelles. Lo Squalo ha trascorso qualche giorno di riposo in Sicilia dopo aver conquistato il secondo posto al Giro d’Italia e aver partecipato al GP Lugano domenica scorsa, domani sarà a Livigno insieme a Damiano Caruso accompagnato dalla moglie Rachele e la figlia Emma: si riparte con un po’ di relax attivo in ...

Ciclismo - Dumoulin tranquillizza i suoi tifosi : “il Tour de France non è a rischio - ecco come mi sento” : Il corridore della Sunweb ha parlato dopo il ritiro dal Giro del Delfinato sottolineando come parteciperà al Tour de France Tom Dumoulin ha deciso di alzare bandiera bianca al Giro del Delfinato, il corridore della Sunweb non ha preso parte alla settima tappa per un fastidio al ginocchio che lo ha spinto a non rischiare. Massimo Paolone/LaPresse Niente di grave però per l’olandese, che ha rivelato come adesso osserverà un periodo di ...

Giro del Delfinato – Tom Dumoulin si ritira per infortunio : a rischio il Tour de France! : Tom Dumoulin si ritira dal Giro del Delfinato: problemi al ginocchio per il ciclista olandese che rischia di saltare il Tour de France Il Giro del Delfinato ha perso uno dei protagonisti più blasonati. Al via della settima e penultima tappa della corsa francese, non sarà sfuggita ai fan l’assenza di Tom Dumoulin che ha deciso di non presentarsi. Il 28enne olandese, ciclista del Team Sunweb, risente ancora dei postumi ...

Giro di Svizzera 2019 : i favoriti. Sfida in casa tra Thomas e Bernal con vista sul Tour de France : Uno dei due antipasti più importanti in chiave Tour de France. Oltre al Giro del Delfinato, che si sta svolgendo questi giorni in terra transalpina, occhio infatti anche al Giro di Svizzera, che scatterà domani con una cronometro e che andrà avanti per nove tappe, in preparazione della Grande Boucle. Tanti i nomi grossi presenti sulle strade elvetiche: andiamo a scoprire i papabili favoriti per la vittoria. Dovrebbe essere una Sfida a due in ...

Ciclismo - Jose Cobo squalificato per doping : Froome in 24 ore ha perso un Tour de France e vinto una Vuelta di Spagna [DETTAGLI] : Che regalo per Froome: il britannico sorride dal lettino d’ospedale per la vittoria della Vuelta di Spagna 2011, assegnatagli a causa della squalifica per doping del vincitore Juan Josè Cobo Acebo Nonostante sia in terapia intensiva per le prossime 48 ore dopo l’intervento a cui è stato sottoposto ieri a seguito della terribile caduta durante la ricognizione della quarta tappa del Giro del Delfinato, Froome può sorridere per un ...