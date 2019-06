Quando Chiara Ferragni sponsorizza Giulia De Lellis

Lo sfogo di Chiara Ferragni : «Quando pensi di non essere una buona mamma» : Chiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaMamma e imprenditrice. Chiara Ferragni, 32 anni, in un lungo post racconta stati d’animo e sensazioni dell’essere una giovane donna in carriera e contemporaneamente mamma di Leone, un ...

Di Maio dichiara che Lega e 5 Stelle non sono in pace - ecco Quando potrebbe tornare la tranquillità : Di Maio dichiara che non c’è pace tra Lega e 5 Stelle, spiega i motivi e come risolvere i problemi. Inoltre afferma di non parlare più con Salvini se non in Consiglio dei Ministri “Qualcuno pensa che da lunedi’ cambi tutto da un punto di vista dei rapporti. Io invece le dico: per me questo … Continue reading Di Maio dichiara che Lega e 5 Stelle non sono in pace, ecco quando potrebbe tornare la tranquillità at ...

Chiara Ferragni : «Quando mi dissero “rimanere incinta sarà difficile”» : Chiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni, 31 anni, indossa un camice di carta rosa. È il maggio 2016, e in un post che accompagna questo scatto racconta «uno dei mesi più difficili della mia vita adulta perché ho dovuto ...