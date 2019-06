Qualcosa di speciale | trama | cast e curiosità sul film stasera in tv Rai 2

Qualcosa di speciale film stasera in tv 19 giugno : cast - trama - streaming : Qualcosa di speciale è il film stasera in tv mercoledì 19 giugno 2019 in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Qualcosa di speciale film stasera in tv: cast La regia è di Brandon Camp. Il cast è composto da Jennifer Aniston, Aaron Eckhart, Martin Sheen, Sasha Alexander, Judy Greer, Dan Fogler, Gina Holden, Joe Anderson, John Carroll ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 19 giugno 2019. Su Rai2 «Qualcosa di speciale» : Jennifer Aniston e Aaron Eckhart in Qualcosa di Speciale Rai1, ore 20.30: Nazionale U21- Campionati Europei Italia 2019 Italia – Polonia Dopo la vittoria in rimonta all’esordio contro la Spagna, torna in campo l’Italia Under 21, ancora a Bologna, nel secondo match del gruppo A. La sfida alla Polonia, che non ha mai battuto l’Italia nei quattro incontri precedenti a livello di Nazionali Under 21, potrebbe già essere ...