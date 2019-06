Porsche 718 Spyder e Cayman GT4 | pura velocità

gqitalia

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Le nuove718GT4 sono. Anche se il turbocompressore è attualmente la soluzione migliore come rapporto tra prestazioni ed efficienza (cioè consumi ed emissioni), per i veri appassionati il motore di un'auto sportiva deve essere aspirato. Chi ama lenon fa eccezione e per questo non potrà non adorare le nuove 718e 718GT4, due modelli che vanno a collocarsi ai vertici della gamma 718. La base tecnica delle due vetture è la medesima, il boxer 6 cilindri aspirato da 420 CV che ama girare in alto, fino a 8.000 giri ed esprime la sua coppia massima di 420 Nm tra 5.000 e 6.800 giri. È derivato dal «flat six» turbo che equipaggia le 911 Carrera e quindi non ha nulla a che fare con il mitico Metzger ella GT3 RS. Abbinato in entrambi i casi al cambio manuale, permette alle due sportive di superare la barriera dei 300 km/h: 301 km/h per ...

