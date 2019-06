L' export traina ancora l' economia | aumento ad aprile

Il Centro Italia traina l' export nel primo trimestre 2019 : Nel primo trimestre 2019 l'Istat stima una flessione delle esportazioni per quasi tutte le ripartizioni territoriali: -2,4% per il Sud e Centro +7%

Agricoltura - Coldiretti : “Il record di export traina la ripresa” : A traina re l’agroalimentare italiano è il record fatto registrare dalle esportazioni che sono salite a 41,8 miliardi di euro nel 2018 con un balzo amento del 47,8% nel decennio. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti a commento del Rapporto Istat sull’andamento dell’economia agricola dal quale si evidenzia che l’Italia è il primo Paese europeo per valore aggiunto agricolo. In un mercato nazionale che fa segnare consumi ...

"export strategico e trainante per l'economia italiana" : Roma, 9 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "L’export costituisce un settore strategico e trainante per l’economia italiana, ma nel nostro paese manca attualmente un momento di confronto dal respiro nazionale tra soggetti pubblici e privati, sia italiani che internazionali, per analizzare i problemi e indi