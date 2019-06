E se le app di Facebook e Google sparissero? Huawei promette rimborsi integrali per tutti

LIBRA - FACEBOOK LANCIA LA CRIPTOVALUTA/ 'Globalcoin' - la moneta per Fb e Whatsapp : LIBRA, FACEBOOK LANCIA la CRIPTOVALUTA: Globalcoin per 'superare' Bitcoin e pagare con Messenger e WhatsApp. Ecco la moneta virtuale

Possibili rimborsi per device Huawei senza app Google e Facebook? Lo scenario : Ponete il caso che Huawei decida di rimborsarvi se il vostro dispositivo non sia più in grado di eseguire i servizi di Google e le app di Facebook? La storia cambierebbe, ed anche in Europa, oltre che in Cina, gli utenti non avrebbero problemi nell'acquistare i terminali del produttore, senza starsi a preoccupare di quel che potrebbe succedere a partire dal 19 agosto, data in cui, salvo colpi di scena, dovrebbe essere sottratta all'OEM la ...

Facebook lancia 'Study' - un'applicazione per analizzare i comportamenti digitali : Qualche tempo fa circolava una vignetta scherzosa su come guadagnare con Facebook. Diceva: disattiva Facebook e vai a lavorare. Per una volta invece con Facebook si potrebbe guadagnare davvero, e senza particolare ingegno (anche se verosimilmente non si tratterà di grosse cifre). La notizia è che Facebook rimborserà gli utenti con l’app Facebook Study. Dopo lo scandalo Cambridge Analytica e le critiche sulla violazione della privacy degli ...

Facebook con l’app Study paga per essere spiati. Ecco come : Generalmente si parla di come non venire spiati dai siti, di come non dover sempre lasciare dati per essere rintracciati e di come tutelare i dati sensibili. In controtendenza arriva Facebook pronto a lanciare un’app che farà proprio l’opposto. Infatti per svincolarsi da tutti i problemi avuti fino ad oggi con la privacy dei propri utenti, il grande Social Network pagherà per poter accedere ai dati personali. Una vera e ...

Study from Facebook - l'app che ti fa guadagnare soldi per "spiarti" sullo smartphone : Facebook vuole pagarti per avere i tuoi dati personali. Lo avevamo ipotizzato qualche tempo fa, ma ora si sta trasformando in realtà attraverso l'app Study from Facebook, che ti consentirà di guadagnare soldi per utilizzare lo smartphone. Con questa applicazione, il gruppo di Mark Zuckerberg pagherà gli utenti disposti a condividere con il social le informazioni relative al loro utilizzo delle app presenti sul loro ...

Facebook lancia l'app Study che paga gli utenti per sapere come usano lo smartphone : Il colosso della comunicazione in Rete, il social network Facebook sta per lanciare un'altra iniziativa, quest'ultima sicuramente destinata sicuramente a far discutere. Infatti, secondo quanto riporta la stampa internazionale, pare che l'azienda presieduta da Mark Zuckerberg stia lanciando una nuova applicazione, dal nome "Study", ovvero "studio", tradotto in italiano. Si tratta di uno strumento che in un certo senso "spia" gli utenti. ...

Facebook lancia Study - l'app che paga gli utenti per essere spiati : Guadagnare grazie allo smartphone. Ora Facebook ti paga per avere accesso ai dati personali. Travolto dagli scandali e dai ripetuti flop nell'ambito della privacy, il social network ha deciso di...

Droga : in vendita su Facebook e Whatsapp - 8 arresti a Torino : Due arresti in carcere e sei persone ai domiciliari: è il bilancio dell'operazione condotta dai carabinieri di Torino, che hanno smantellato una banda di spacciatori che usavano i social network per raccogliere le 'ordinazioni' dei clienti. La Droga era destinata ai giovani del quartiere Vanchiglia, uno dei centri della movida cittadina, che contattavano gli spacciatori attraverso messaggi Whatsapp o su Facebook. Gli otto componenti della banda, ...

Festa di Sant’Antonio da Padova : IMMAGINI - VIDEO e FRASI per gli auguri su Facebook e Whatsapp : Oggi, 13 Giugno 2019, si celebra Sant’Antonio da Padova. Il nome di battesimo di Sant’Antonio da Padova è Fernando Martins. Nasce a Lisbona da famiglia benestante nel 1195. A quindici anni entra nel monastero di San Vincenzo dei monaci di Sant’Agostino, a pochi chilometri da Lisbona. Ha ottimi maestri e diviene un fervente agostiniano. Nel 1220, Fernando ottiene il permesso di diventare francescano. Divenuto fra’ Antonio, ...

Bari - 15enne pestato brutalmente in spiaggia : l’appello del padre su Facebook : "Aiutatemi a identificarli, dobbiamo fermare questi vermi", ha scrittoi l'uomo su Facebook raccontando l'accaduto. Il figlio 15enne brutalmente pestato da gruppo di coetanei mentre era in spiaggia a Palese e costretto a ricorrere alle cure mediche in ospedale per un trauma commotivo alla testa.Continua a leggere

Facebook : in arrivo un’app che pagherà gli utenti per i loro dati - ma nel rispetto della privacy : Facebook che è alla ricerca costante di migliorare il suo servizio social ha lanciato una app che pagherà gli utenti disposti a condividere con il social i dati relativi al loro uso delle applicazioni sugli smartphone. Il suo nome è “Study from Facebook” e la compagnia di Mark Zuckerberg, assicura che rispetta la privacy: non raccoglie informazioni su credenziali e password, e non avrà accesso ai messaggi o ai siti web visitati. ...

Facebook : un compenso per monitorare i dispositivi degli utenti. Ecco la nuova app Study : Viviamo in una società in cui i dati sono diventati una risorsa straordinariamente importante, consentendo a importanti aziende e multinazionali di generare profitti miliardari. La raccolta di dati, in tal senso, è finita più volte al centro di scandali, coinvolgendo importanti multinazionali nel settore della comunicazione, a partire da Facebook, il celebre social network guidato da Mark Zuckerberg. Proprio durante i primi mesi ...

Facebook lancia l’app che pagherà gli utenti per la condivisione dei dati : Facebook ha annunciato Study, la prima applicazione che ricompensa in denaro chi condivide volontariamente informazioni personali. Un sistema per ottenere una profilazione mirata degli utenti senza violare alcuna policy sulla privacy. “Study from Facebook” è trasparente su quali dati registra, come e chi li userà, e in cambio remunera la partecipazione volontaria dell’utente con un sistema di premi gestito dall’azienda ...

Huawei conferma Whatsapp - Instagram e Facebook per i suoi smartphone : Huawei conferma ancora una volta che le applicazioni di Facebook continuano a funzionare e ad essere aggiornate sui propri smartphone. L'articolo Huawei conferma WhatsApp, Instagram e Facebook per i suoi smartphone proviene da TuttoAndroid.