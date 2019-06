Bimbo annega in piscina a Mirabilandia

Tragedia nel parco dia Ravenna. Undi 4 anni è morto per un possibilemento all'interno di "Mirabeach", la zona delle piscine. Il piccolo è stato notato da addetti al salvataggio a faccia in giù nell'acqua di unaper bambini. Vani i tentativi di rianimarlo: il piccolo è deceduto prima dell'arrivo all'Ospedale di Ravenna. Tempestivi,a quanto appreso,i soccorsi. In corso accertamenti per chiarire la dinamica della tragedia.(Di mercoledì 19 giugno 2019)