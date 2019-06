Bimba col tetano a Verona | nel Triveneto le coperture più basse d’Italia

Verona - Bimba di 10 anni colpita da tetano in rianimazione : non era vaccinata : È in prognosi riservata la bambina residente in provincia di Verona colpita da tetano. La piccola, 10 anni, è ricoverata nel reparto di rianimazione pediatrica dell'ospedale di Borgo di Trento e ha sviluppato l'infezione dopo una banale caduta. Da quanto si apprende, non era vaccinata. Roberto Burioni, epidemiologo e divulgatore, dalla sua pagina Facebook ha attaccato duramente i no-vax. La caduta e l'infezione La bimba è caduta qualche giorno ...

Bimba colpita da tetano è in rianimazione : ?non era stata vaccinata : Rachele Nenzi L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, interpellata dall'Ansa, si è limitata a confermare solo il ricovero della bambina, precisando che la prognosi è riservata I genitori non l'hanno fatta vaccinare e ora una bambina di 10 anni è in rianimazione dopo essere stata colpita da infezione da tetano. È stata ricoverata nel reparto pediatrico dell'ospedale di Borgo Trento (Verona). Secondo quanto riportato ...

Bimba ferita da esplosione a Rocca di Papa : la piccola “in condizioni cliniche stabili” : E’ in condizioni cliniche stabili la bambina di 5 anni coinvolta nella violenta esplosione che si è verificata presso il Comune di Rocca di Papa lo scorso lunedì 10 giugno. La piccola era stata trasportata in urgenza all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per un severo trauma facciale e cranico. Nella serata di ieri, martedì 11 giugno, la Bimba è stata sottoposta, come da programma, a intervento di chirurgia maxillo-facciale per la riparazione di ...

Cloe - Bimba morta a Cosenza nel 2014/ Dottoressa imputata "E' omicidio colposo" : A Storie Italiane il caso della piccola Cloe, bimba morta a Cosenza nel 2014 per una semplice occlusione intestinale: ecco gli ultimi risvolti

Donna ammazzata a coltellate davanti alla Bimba di 10 anni : Giovanna Stella Il femminicidio è avvenuto a Cisterna di Latina. La minore è sotto choc. I carabinieri interrogano il marito della vittima Tragedia a Cisterna di Latina. In una abitazione nella zona residenziale del quartiere San Valentino è stato trovato il corpo senza vita di una Donna di 36 anni. Ad ucciderla - secondo le primissime informazioni - sarebbe stato il compagno con un'arma da taglio. Gli agenti avrebbero trovato sul ...

La Bimba è sotto choc! Uccide la compagna a coltellate davanti alla figlia di 10 anni : Il femminicidio è avvenuto a Cisterna di Latina, nel quartiere San Valentino. Sono ancora in corso le indagini. Tragedia a Cisterna di Latina. In una abitazione nella zona residenziale del quartiere San Valentino è stato trovato il corpo senza vita di una donna di 36 anni. Ad Ucciderla - secondo le primissime informazioni - sarebbe stato il compagno con un'arma da taglio. Gli agenti avrebbero trovato sul luogo dell'omicidio la figlia ...

Bimba di 3 mesi trovata morta al Tuscolano : possibili cause naturali : Roma – Una Bimba di poco piu’ di tre mesi e’ stata trovata morta questa mattina in casa a Roma dai genitori originari del Bangladesh. L’episodio si e’ verificato in un appartamento in via Muzio Scevola, verso le 6 di questa mattina. Sul posto e’ intervenuta la Polizia del commissariato Appio. La salma della piccola non e’ stata affidata all’Autorita’ giudiziaria. Si propende al momento per le ...

Nata la Bimba più piccola al mondo - pesa quanto una mela : È Nata in California la bimba prematura più piccola al mondo: è riuscita a sopravvivere e adesso sta bene ed è torNata a casa, ha reso loto lo Sharp Mary Birch Hospital for Women and Newborns. Saybie è Nata a dicembre 2018, dopo appena 23 settimane di gravidanza e 3 giorni, e alla nascita pesava soltanto 245 grammi, meno di un panetto di burro e più o meno come una mela grande. A metà maggio, dopo cinque mesi passati in terapia intensiva, ha ...

Migranti - Bimba muore in mare e la sinistra dà la colpa a Salvini : Franco Grilli A bordo della barca alla deriva al largo delle coste libiche c'è il corpo senza vita di una bambina. E già iniziano le accuse a Matteo Salvini Da 24 ore c'è un gommone alla deriva al largo delle coste libiche: a bordo tra gli ottanta e i novanta migrati e il cadavere di una bambina di 5 anni, che non è sopravvissuta alla traversata. L'ennesima drammatica morte in mare, l'ennesima innocente giovane vita vittima del ...

Cerignola - febbre alta e mal di testa : Bimba di 10 anni colpita da meningite - chiusa la scuola : Torna l'incubo meningite a Cerignola, in provincia di Foggia, dove una bimba tra i 9 e i 10 anni d'età, alunna della scuola elementare Battisti in piazza Ventimiglia del plesso "Don Bosco- Battisti" è stata ricoverata dopo aver accusato febbre alta e mal di testa. Attualmente si trova presso la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove è arrivata lo scorso 27 maggio e dove versa in coma farmacologico, anche se le sue ...

Un posto al sole per la piccola Lila : arriva la Bimba prodigio de L'amica geniale : Ludovica Nasti, la bambina prodigio lanciata dalla seguitissima serie tv L'amica geniale è entrata a fare della soap Un posto al sole. La giovanissima attrice interpreterà poi Anna Frank, la quindicenne morta nel campo di concentramento di Bergen-Belsen nel 1945. La curiosità è che la Nasti aveva già prestato il volto alla Frank in una recita scolastica. Detto ciò, ecco chi sarà Ludovica in Un posto al sole. Upas: ecco chi sarà Ludovica ...

Accoltella alunne di una scuola elementare alla fermata del bus : muoiono una Bimba e un 39enne - almeno 19 i feriti : Una bimba di scuola elementare è la prima vittima dell'Accoltellamento avvenuto questa mattina nel quartiere di Kawasaki, a sud di Tokyo. Lo conferma la polizia al canale pubblico Nhk....

Accoltella alunne di una scuola elementare alla fermata del bus : muore una Bimba - almeno 19 i feriti : Una bimba di scuola elementare è la prima vittima dell'Accoltellamento avvenuto questa mattina nel quartiere di Kawasaki, a sud di Tokyo. Lo conferma la polizia al canale pubblico Nhk....

Accoltella alunne di una scuola elementare alla fermata del bus : muore una Bimba - almeno 16 i feriti : Una bimba di scuola elementare è la prima vittima dell'Accoltellamento avvenuto questa mattina nel quartiere di Kawasaki, a sud di Tokyo. Lo conferma la polizia al canale pubblico Nhk....