Avvistamenti in Italia per la patch B293 su Huawei P20 e P20 Pro | ancora EMUI 9

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Dopo qualche settimana di silenzio, si torna a parlare indi due smartphone che hanno avuto un discreto impatto sul mercato, come nel caso diP20 e P20 Pro. A fine maggio ci sono stati degliper una nuovain giro per l'Europa, come vi abbiamo raccontato in tempo reale con un articolo specifico, ma è oggi 19 giugno che possiamo passare ad informazioni concrete per chi ha deciso di dare fiducia al produttore asiatico qui in. Tutto ruota attorno alla. Sono davvero frammentarie le notizie emerse fino a questo momento sull'aggiornamento in questione, ma una cosa ve la posso già dire: al dì là delle aspettative del pubblico e delle beta in corso in giro per il mondo, non sonomaturi i tempi per toccare con mano la cosiddetta9.1 a bordo diP20 e P20 Pro. Tra i primi dettagli emersi questo mercoledì, dopo le segnalazioni ...

