ANGI | Convegno di eccezione con il gotha della sicurezza

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Straordinario successo di pubblico e di contenuti la manifestazione organizzata dall’– Associazione Nazionale Giovani Innovatori nella prestigiosa corniceSuprema Corte di Cassazione, ospitata dall’Ordine degli Avvocati di Roma. Temaconferenza è stata l’innovazione e lae ha visto la partecipazione degli esponenti delle più importanti istituzioni italiane e voci dalle maggiori imprese tecnologiche internazionali. Ne hanno parlato i massimi esperti del settore per ogni ambito. Il S.E.R. Mons. Vincenzo Paglia Presidente Accademia Pontificia per la vita, il quale ha dichiarato: ”Lo sviluppo deve essere affrontato in tre dimensioni diverse. La prima è quella etica: perché non tutto ciò che si può fare si deve fare, è l’uomo che deve giudicare. La seconda è quella educativa: non può esserci sviluppo tecnologico senza tener conto dei giovani. La terza è ...

