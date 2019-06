Terremoto in Giappone 18 Giugno 2019

Terremoto in Giappone di magnitudo 6.8 - diramato un allarme tsunami : Le scosse hanno colpito la prefettura di Yamagata

Terremoto di magnitudo 6.8 in Giappone : diramata l’allerta tsunami : Un Terremoto di magnitudo 6.5 ha scosso il nord-ovest del Giappone, con epicentro in mare, innescando l'allarme tsunami. La scossa è stata registrata nella prefettura di Yamagata quando erano le 22 e 22 locali, cioè le 15 e 22 in Italia. L'ipocentro del Terremoto è stato individuato a 10 chilometri di profondità.Subito dopo la rilevazione del violentissimo sisma, è scattato l’ordine di evacuazione per i residenti lungo la costa. Sotto ...

C’è stato un Terremoto di magnitudo 6.8 in Giappone - e c’è un’allerta tsunami : Martedì c’è stato un terremoto di magnitudo 6.8 che ha colpito la regione di Yamagata, a nord della capitale Tokyo. La scossa è stata registrata alle 22:24, quando in Italia erano le 15.24. L’Agenzia metereologica del Giappone ha diffuso un’allerta

Forte scossa di Terremoto in Giappone : avvertita nella prefettura di Ibaraki : L’agenzia meteorologica Giapponese ha reso noto di avere registrato un terremoto magnitudo 5.2 alle 20 locali, avvertito nella prefettura di Ibaraki, sull’isola di Honshu. Non è stata emessa alcuna allerta tsunami. L'articolo Forte scossa di terremoto in Giappone: avvertita nella prefettura di Ibaraki sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di Terremoto magnitudo 6.3 al largo del Giappone : Un terremoto magnitudo Mwp 6.3 si è verificato a sudest dall’isola di Honshu, Giappone, alle 04:39:17 UTC (06:39:17 ora italiana, 13:39:17 ora locale), ad una profondità di 435 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.3 al largo del Giappone sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Giappone : scossa di magnitudo 5.1 a est di Tokyo : Un forte Terremoto di magnitudo 5.1 è stato registrato nell’area metropolitana di Tokyo alle 15.20 locali (08.20 in Italia) con epicentro a est della capitale, nella prefettura di Chiba. Lo rende noto la Japan meteorological agency (Jma) che non ha lanciato alcun allarme tsunami, misurando poi l’intensita’ della scossa in 5 sulla scala nipponica di misurazione massima di 7 livelli. Al momento, secondo la tv pubblica Nhk, non ...

Giappone : intensa scossa di Terremoto sull'isola di KyÅ«shÅ« - trema Miyazaki : Una scossa di terremoto di forte entità ha colpito il Giappone meridionale oggi 10 maggio 2019, esattamente alle 01.48 italiane (corrispondenti alle 08.48 all'epicentro). Stando ai dati giunti dai...